Pokojna igralka že leta 2016 namignila, da je Ariana Grande razdiralka zvez

Ob obtožbah, da je Ariana Grande kriva za razpad zakona med soigralcem Ethanom Slaterjem in njegovo soprogo Lily Jay je v javnost ponovno prišel odlomek iz knjige z naslovom Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up, ki jo je leta 2016 napisala zvezdnica serije Glee Naya Rivera. Igralka, ki je se je leta 2020 tragično utopila, je v svoji knjigi namignila, da je bila prav Grandejeva kriva za razdor zaroke med Rivero in raperjem Big Seanom, s katerim je bila Grandejeva kasneje v zvezi.