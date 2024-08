Pokojna Kobe Bryant in hčerka Gianna sta bila počaščena s kipom

Na pobudo ekipe Los Angeles Lakers in družine Bryant so postavili nov kip zunaj Crypto.com arene v čast petkratnemu prvaku NBA Kobeju Bryantu in njegovi hčerki Gianni Marii-Onor'e Bryant. Bronasti kip slavi Kobejevo ljubezen do svojih hčera in njegov neomajni ponos, da je 'dekliški očka'. Predstavlja tudi njegovo podporo in družine Bryant ženskam in dekletom v športu.

Pred domom Los Angeles Lakersov so postavili kip v spomin pokojnemu Kobeju Bryantu in hčerki Gianni 'Gigi' Bryant. Bronasti kip pokojne legende lige NBA in 13-letnice je bil pred kratkim nameščen pred areno Crypto.com. Skulptura "predstavlja izjemno košarkarsko zapuščino Kobeja in Gianne ter vzpodbujajoč odnos, ki ga je Kobe delil z vsemi svojimi štirimi hčerkami," so zapisali pri NBA. "Kobe je oboževal svoja dekleta," je povedala Vanessa, žena pokojnega, majhni skupini prijateljev in družini na otvoritvenem razkritju kipa.

Kip Kobeja Bryanta in hčerke Gianne "Gigi" Bryant.

Oba sta bila med devetimi ljudmi, ki so umrli v helikopterski nesreči na hribu v Calabasasu v Kaliforniji. Kip je oblikovala Karon Davis, z njim pa je prikazana podoba ljubečega očeta Kobeja, ki v objemu drži svojo hči, za njima pa so velika angelska krila. Okoli kipa so posajene vijolične in rumene rože, ki so barve moštva Lakers. Spomenik vključuje ploščo z napisom: "Gianna Bryant, navdihujoča ikona za dekleta v športu" in"Kobe Bryant, ponosen zagovornik žensk v športu." Vsebuje tudi citat Kobeja, "Gianna je zver. Boljša je, kot sem bil jaz pri njenih letih. Ima to. Dekleta so čudovita. Imel bi še pet deklet, če bi lahko. Sem dekliški očka."

Oče in hči sta umrla v tragični helikopterski nesreči leta 2020.

Vanessa je dejala, da kip združuje "dva ikonična trenutka Kobeja in Gigi na igrišču", vključno z njunim obiskom tekme Lakersov proti Dallas Mavericks decembra 2019 manj kot mesec dni pred njuno smrtjo. "Gianna ima na obrazu svoj čudovit nasmeh, Kobe pa jo je v tistem trenutku poljubil na čelo, medtem ko je nosil kapo Philadelphia Eagles, ki mu jo je Gigi podarila za božič," je povedala Vanessa in dodala: "Kobe je bil prvi NBA igralec, ki je nosil oranžni pulover s kapuco na pomembnih tekmah in s tem je želel pokazati svojo podporo Giginim sanjam in ženskam v vseh športih. To je bil trenutek, ki ga je delil z Gigi in bo vedno predstavljal podporo k enakosti, ki je bilo vedno tako pomembno za našo družino."

Okoli kipa lahko vidimo rumene in vijolične rože, ki so v barvah Lakersov.