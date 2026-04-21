Dopolnila bi 100 let: svet se spominja pokojne kraljice

Pokojna kraljica Elizabeta II. bi danes praznovala svoj stoti rojstni dan. Jubileju v čast so v The King's Gallery v Londonu včeraj odprli posebno razstavo, odprtja pa sta se udeležila tudi njen sin, kralj Karel III. in kraljica Camilla. Kot najobsežnejša razstava doslej, posvečena modi Njenega veličanstva, ponuja vpogled v več kot 200 oblačil in modnih dodatkov, ki odražajo vseh deset desetletij življenja pokojne kraljice.

Kraljica Elizabeta II. se je rodila 21. aprila 1926 v Londonu očetu princu Albertu in materi Elizabeti Bowes-Lyon. Ob rojstvu se še ni vedelo, da bo mala Elizabeth Alexandra Mary Windsor nekoč postala kraljica, saj njen oče ni bil prvi prestolonaslednik. Po smrti njenega dedka, kralja Jurija V. leta 1936, je britanski prestol namreč prvotno zasedel njen stric, kralj Edward VIII., ki pa se je zaradi prepovedane ljubezni z ameriško ločenko Wallis Simpson moral prestolu odpovedati in ga prepustiti svojemu bratu. Elizabetin oče je tako leta 1937 postal kralj Jurij VI., njena mama pa je postala kraljica Elizabeta.

Kraljeva družina FOTO: Profimedia

Elizabeta II. je odraščala skupaj s štiri leta mlajšo sestro, princeso Margareto, s katero sta se skupaj šolali na domu. Učili sta se francoščine, matematike in zgodovine, pa tudi plesa, petja in umetnosti. Kot 15-letna deklica je Elizabeta nastopila v kraljevi uprizoritvi Pepelke.

Princ Filip in kraljica Elizabeta II. FOTO: AP

Da je njen oče, kralj Jurij VI., umrl, je mlada princesa Elizabeta 6. februarja 1952 izvedela, ko je bila z možem Filipom na potovanju po Afriki. Njeno življenje se je v trenutku spremenilo, vrnila se je iz Kenije in si za vladarsko ime izbrala ime Elizabeta II. Zaradi žalovanja so jo slovesno okronali šele 2. junija 1953 v Westminstrski opatiji, ko je bila stara 27 let. To je bil prvi takšen obred, ki so si ga ljudje lahko ogledali po televiziji. Prvič v zgodovini britanske monarhije so namreč kronanje britanske kraljice prenašali v živo. Spektakel pa so si lahko ogledali ljudje po vsem svetu. Na ta zgodovinski dan ji je ob boku stal tudi soprog princ Filip, s katerim sta bila takrat poročena že skoraj šest let.

Kraljica Elizabeta II. z mladim princem Charlesom in hčerko Anno FOTO: Profimedia

Filip Mountbatten in Elizabeta II. sta se spoznala, ko je bila stara 13 let. Bil je ljubezen njenega življenja. Med vojno sta ostala v stiku prek pisem. Zaročila sta se leta 1947 in se 20. novembra istega leta tudi poročila v londonski Westminstrski opatiji. Kraljica je bila takrat stara 21 let, Filip pa 26. V zakonu so se jima rodili štirje otroci, dva, preden je zasedla prestol, dva pa je rodila kot kraljica v Buckinghamski palači. Prvi otrok se jima je rodil leta 1948, to je bil Charles, ki jo je po njeni smrti nasledil na prestolu kot kralj Karel III., poleg njega pa imata še hčer Anne ter sinova Andrewa in Edwarda.

Kraljica Elizabeta II. je februarja 2022 obeležila platinasti jubilej vladanja FOTO: AP