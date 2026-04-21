Tuja scena

Dopolnila bi 100 let: svet se spominja pokojne kraljice

London, 21. 04. 2026 13.11 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
E.K.
Kraljica Elizabeta II.

Pokojna kraljica Elizabeta II. bi dopolnila 100 let. V Londonu so njen jubilej obeležili na prav poseben način, z odprtjem največje modne razstave, posvečene njenemu življenju in slogu. Slovesnega dogodka sta se udeležila tudi njen sin, kralj Karel III., in kraljica Camilla.

Pokojna kraljica Elizabeta II. bi danes praznovala svoj stoti rojstni dan. Jubileju v čast so v The King's Gallery v Londonu včeraj odprli posebno razstavo, odprtja pa sta se udeležila tudi njen sin, kralj Karel III. in kraljica Camilla. Kot najobsežnejša razstava doslej, posvečena modi Njenega veličanstva, ponuja vpogled v več kot 200 oblačil in modnih dodatkov, ki odražajo vseh deset desetletij življenja pokojne kraljice.

Kraljica Elizabeta II. se je rodila 21. aprila 1926 v Londonu očetu princu Albertu in materi Elizabeti Bowes-Lyon. Ob rojstvu se še ni vedelo, da bo mala Elizabeth Alexandra Mary Windsor nekoč postala kraljica, saj njen oče ni bil prvi prestolonaslednik. Po smrti njenega dedka, kralja Jurija V. leta 1936, je britanski prestol namreč prvotno zasedel njen stric, kralj Edward VIII., ki pa se je zaradi prepovedane ljubezni z ameriško ločenko Wallis Simpson moral prestolu odpovedati in ga prepustiti svojemu bratu. Elizabetin oče je tako leta 1937 postal kralj Jurij VI., njena mama pa je postala kraljica Elizabeta.

FOTO: Profimedia
Elizabeta II. je odraščala skupaj s štiri leta mlajšo sestro, princeso Margareto, s katero sta se skupaj šolali na domu. Učili sta se francoščine, matematike in zgodovine, pa tudi plesa, petja in umetnosti. Kot 15-letna deklica je Elizabeta nastopila v kraljevi uprizoritvi Pepelke.

FOTO: AP
Da je njen oče, kralj Jurij VI., umrl, je mlada princesa Elizabeta 6. februarja 1952 izvedela, ko je bila z možem Filipom na potovanju po Afriki. Njeno življenje se je v trenutku spremenilo, vrnila se je iz Kenije in si za vladarsko ime izbrala ime Elizabeta II. Zaradi žalovanja so jo slovesno okronali šele 2. junija 1953 v Westminstrski opatiji, ko je bila stara 27 let. To je bil prvi takšen obred, ki so si ga ljudje lahko ogledali po televiziji. Prvič v zgodovini britanske monarhije so namreč kronanje britanske kraljice prenašali v živo. Spektakel pa so si lahko ogledali ljudje po vsem svetu. Na ta zgodovinski dan ji je ob boku stal tudi soprog princ Filip, s katerim sta bila takrat poročena že skoraj šest let.

FOTO: Profimedia
Filip Mountbatten in Elizabeta II. sta se spoznala, ko je bila stara 13 let. Bil je ljubezen njenega življenja. Med vojno sta ostala v stiku prek pisem. Zaročila sta se leta 1947 in se 20. novembra istega leta tudi poročila v londonski Westminstrski opatiji. Kraljica je bila takrat stara 21 let, Filip pa 26. V zakonu so se jima rodili štirje otroci, dva, preden je zasedla prestol, dva pa je rodila kot kraljica v Buckinghamski palači. Prvi otrok se jima je rodil leta 1948, to je bil Charles, ki jo je po njeni smrti nasledil na prestolu kot kralj Karel III., poleg njega pa imata še hčer Anne ter sinova Andrewa in Edwarda.

FOTO: AP
Kraljica Elizabeta II. je umrla 8. septembra 2022 v 97. letu starosti na gradu Balmoral na Škotskem. V zgodovino se je zapisala kot najdlje vladajoča britanska monarhinja, ki je v začetku omenjenega leta s sabljo pogumno zarezala v torto ob praznovanju platinastega jubileja.

kraljica Elizabeta II. rojstni dan 100 let kraljevi dvor kralj

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

myomy
21. 04. 2026 14.03
To ni nič. Moj dedek bi bil star 140 let, če bi bil še živ.
myomy
21. 04. 2026 14.04
Aja ... je že sseebbaa prodal foro spodaj. Pardon.
veneti
21. 04. 2026 14.01
V grobu se obrača ko vidi kaj delajo z njenim kraljestvu
sseebbaa
21. 04. 2026 13.49
tudi moja prababica bi praznovala že 200let če bi bila živa
jekras
21. 04. 2026 13.46
ta ženska je bla fenomen
NeXadileC
21. 04. 2026 13.40
Romanciranje zgodovinskih zatiralcev ljudstva s ciljem povečanja njihove moči, vpliva in bogatstva.
