Pokojna sestra Mariah Carey dneve pred smrtjo živela doma

Mariah Carey je v torek sporočila, da sta se pretekli vikend poslovili tako njena mama Patricia kot tudi njena sestra Alison. Zakaj točno sta sorodnici pevke, s katerima si nikoli ni bila najbolj blizu, umrli, ni jasno, so pa viri razkrili nekaj podrobnosti o tem, kakšni so bili zadnji dnevi pevkine sestre. Živela naj bi doma, kjer so zanjo skrbeli, saj je imela težave z notranjimi organi.

Pretekli vikend sta se na isti dan poslovili sestra in mama pevke Mariah Carey. Točen vzrok smrti pevkinih sorodnic ni znan, so se pa po novici, ki jo je za tuje medije potrdila tudi pevka, oglasili viri in razkrili, kako so potekali zadnji dnevi njene sestre Alison. "Zadnje tri tedne svojega življenja je bila doma, kjer so zanjo skrbeli," je za The Sun povedal vir.

Alison Carey je imela pred smrtjo zdravstvene težave. FOTO: Profimedia icon-expand

Med drugim je Dave Baker, ki je bil Alisin tesen prijatelj in negovalec razkril, da je imela zdravstvene težave. "Imela je težave z notranjimi organi," je zaupal in svoji pokojni prijateljici namenil same lepe besede. "Pod trdo zunanjostjo je bila Alison zelo inteligentna, topla in občutljiva oseba. Poznal sem jo devet let in kot njen prijatelj, ter zadnjih nekaj mesecev celo njen skrbnik, jo bom zelo pogrešal. Zbogom Alison. Upam, da zdaj najdeš mir, tvoja trpeča duša pa je za vedno osvobojena zemeljske bolečine," ji je zapisal v spomin.