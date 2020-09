Pokojni Chadwick Boseman del svoje plače dal soigralki Sienni Miller

Chadwick Boseman, zvezdnik filma Črni panter, ki je prejšnji mesec podlegel bitki z rakom na debelem črevesju, je del svoje plače nakazal svoji igralski kolegiciSienni Miller, potem ko ji niso želeli izplačali dostojnega in zahtevanega zneska za njeno delo.

38-letna igralka, ki ima z nekdanjim partnerjem Tomom Sturridgem osem let staro hčerko Marlowe, je priznala, da je najprej oklevala, če bi se sploh vrnila na snemanje, ampak si je zelo želela delati s Chadwickom.

"To je bil precej velik proračunski film in vem, da vsi razumejo, kakšne so razlike v plačah v Hollywoodu. Prosila sem za znesek, za katerega mi studio ni prisluhnil. Ker sem se obotavljala, da bi se vrnila na delo, hčerka pa je takrat hodila v šolo in je bil neustrezen čas, sem si rekla: 'To bom storila, če bom dobila ustrezno denarno nadomestilo. In na koncu je Chadwick meni prispeval nekaj svoje plače, da sem prišla do zneska, ki sem ga zahtevala. Rekel je, da si takšno plačilo zaslužim."Zvezdnica je njegovo gesto opisala kot "najbolj osupljivo stvar" in povedala, kako si ne more "predstavljati", da bi kdo drug naredil kaj takšnega ter da bi se vedel tako prijazno in spoštljivo.

Chadwick, ki se je pod film 21 Bridges podpisal tudi kot producent, je pristopil k Sienni, da bi skupaj zaigrala v filmu, in ji rekel, da obožuje njeno delo. Sienna mu je odvrnila, da so občudovanja vzajemna, saj je tudi ona navdušena nad njegovimi deli.

Med drugim je v intervjuju še povedala, da je "delala neprekinjeno" in bila po igranju v filmih, kot staAmerican Woman in The Catcher Was a Spy, "izčrpana".