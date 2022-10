Pokojni Coolio po nastopu študentom skuhal večerjo in zapel uspešnico

Smrt raperja Coolia je močno pretresla uporabnike družbenih omrežij, ki so med spominjanjem na njegovo življenje in kariero obudili dogodek iz leta 2013, ko je raper po nastopu na študentskem kampusu dokazal, zakaj je tako priljubljen. Coolio je namreč po zaključku nastopa srečal naključno skupino študentov, se z njimi odpravil v študentski dom in jim tam pripravil večerjo ter akustično verzijo uspešnice Gangsta's Paradise.

Kljub temu, da se je ameriški raper Coolio nedavno za vedno poslovil, njegovi oboževalci spomin na raperja vztrajno ohranjajo. Na družbenih omrežjih, kjer se z zgodbami poklanjajo njegovemu življenju in karieri, so se med drugim spomnili tudi na prav posebno zgodbo iz leta 2013. "Se spomnite, ko je Coolio nastopil na fakulteti Preston, nato pa zunaj naletel na skupino naključnih študentov in se vrnil v njihov dom, kjer je pripravil solato Caprese, piščanca in breskov drobljenec, nato pa skupaj z njimi zapel Gangster's Paradise? Kakšen car," je na Twitter napisal eden od uporabnikov in spodaj priložil videoposnetek akustičnega nastopa hita iz devetdesetih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Posnetek je po spletu prvotno zaokrožil že v času nastanka, avtorica posnetka pa je BBC-ju takrat dejala, da je bil to nor in neverjeten trenutek, ki ga je enostavno morala ovekovečiti. "Neverjetno je, koliko ljudi si je ta posnetek ogledalo," je takrat dodala in razkrila, da so jo za izjavo klicali mediji tako iz domače Anglije kot tudi iz raperjeve domovine, Amerike. Občutke o večeru, ko je raper pripravil slasten obrok, je z BBC-jem leta 2013 delila še ena študentka, ki je pohvalila Cooliove kuharske veščine. "Obljubil je, da nam bo kuhal, in tega se je tudi držal. Hrana je bila odlična, petje z njim pa še toliko slajše. Kljub temu, da sem bila ob prvotni izdaji pesmi stara zgolj tri leta, poznam celotno besedilo. Vsi študentje ga poznamo." Lorcan O'Mahony, ki je raperja pri akustični izvedbi uspešnice spremljal na kitari, je angleškemu mediju priznal, da je kitaro zanalašč imel pri roki, ko je slišal, da bo zvezdnik obiskal njihov dom. "Po večerji sem ga vprašal, če bi bil pripravljen zapeti Gangsta's Paradise in vsi smo se vključili v izvedbo. Tega ne bom nikoli pozabil, akorde pesmi sem se naučil le nekaj ur pred tem," je hudomušno pripomnil in razkril, da je raper študentski dom zapustil okoli treh zjutraj, ko je moral na letalo.