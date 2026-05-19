Pokojni Hulk Hogan žrtev finančne prevare v višini 800.000 evrov

Nekdanja računovodkinja pokojnega rokoborskega zvezdnika Hulka Hogana se sooča z resnimi obtožbami o finančni prevari. Zvezno tožilstvo je proti Melissii Gauthreaux vložilo obtožnico zaradi domnevne zlorabe sredstev v skupni vrednosti približno 780 tisoč evrov. Denar naj bi med letoma 2017 in 2021 poneverjala na škodo znane javne osebnosti z ameriške Floride. Čeprav ime v obtožnici ni navedeno, ameriški mediji poročajo, da gre za legendarnega rokoborca.

Gauthreauxova naj bi po navedbah preiskovalcev prek svojega podjetja brez dovoljenja preusmerjala denar z računov slavnega naročnika. Kot poroča portal TMZ, naj bi imela tudi pooblastila za podpisovanje dokumentov v njegovem imenu, kar naj bi izkoristila za sporne finančne transakcije. Obtoženi računovodkinji zdaj grozi skupno do 120 let zapora, na obtožbe pa se uradno še ni odzvala.

Hulk Hogan je umrl lansko poletje zaradi srčnega zastoja, njegova luksuzna obmorska vila na Floridi pa je pred kratkim znova pristala na trgu nepremičnin. Hiša, za katero je rokoborec pred več kot desetletjem odštel približno tri milijone evrov, je zdaj naprodaj za dobrih osem milijonov evrov.