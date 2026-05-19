Tuja scena

Pokojni Hulk Hogan žrtev finančne prevare v višini 800.000 evrov

Los Angeles, 19. 05. 2026 08.49 pred 44 minutami 1 min branja 2

A. P.
Hulk Hogan

Nekdanja računovodkinja legendarnega rokoborca Hulka Hogana se sooča s kar 120-letno zaporno kaznijo. Melissia Gauthreaux naj bi pokojnega zvezdnika v obdobju štirih let oškodovala za skoraj 800.000 evrov. Svoje pooblastilo za podpisovanje dokumentov v imenu slavne stranke naj bi izkoristila za številne sporne finančne transakcije.

Nekdanja računovodkinja pokojnega rokoborskega zvezdnika Hulka Hogana se sooča z resnimi obtožbami o finančni prevari. Zvezno tožilstvo je proti Melissii Gauthreaux vložilo obtožnico zaradi domnevne zlorabe sredstev v skupni vrednosti približno 780 tisoč evrov. Denar naj bi med letoma 2017 in 2021 poneverjala na škodo znane javne osebnosti z ameriške Floride. Čeprav ime v obtožnici ni navedeno, ameriški mediji poročajo, da gre za legendarnega rokoborca.

Gauthreauxova naj bi po navedbah preiskovalcev prek svojega podjetja brez dovoljenja preusmerjala denar z računov slavnega naročnika. Kot poroča portal TMZ, naj bi imela tudi pooblastila za podpisovanje dokumentov v njegovem imenu, kar naj bi izkoristila za sporne finančne transakcije. Obtoženi računovodkinji zdaj grozi skupno do 120 let zapora, na obtožbe pa se uradno še ni odzvala.

Hulk Hogan je umrl lansko poletje zaradi srčnega zastoja, njegova luksuzna obmorska vila na Floridi pa je pred kratkim znova pristala na trgu nepremičnin. Hiša, za katero je rokoborec pred več kot desetletjem odštel približno tri milijone evrov, je zdaj naprodaj za dobrih osem milijonov evrov.

Razlagalnik

Hulk Hogan, s pravim imenom Terry Gene Bollea, je bil eden najbolj prepoznavnih in vplivnih profesionalnih rokoborcev v zgodovini. V 80. letih prejšnjega stoletja je postal globalna ikona pop kulture, saj je bil osrednja figura organizacije WWF (danes WWE). S svojo karizmo, značilnim videzom in nastopi v filmih ter televizijskih oddajah je močno prispeval k temu, da je rokoborstvo preraslo iz nišne zabave v svetovni medijski fenomen.

Poneverba je oblika gospodarskega kriminala, pri kateri oseba, ki ji je zaupano upravljanje s premoženjem ali denarjem druge osebe ali organizacije, ta sredstva nezakonito prisvoji ali zlorabi za lastne namene. V primeru računovodje gre za zlorabo zaupanja in pooblastil, saj oseba izkoristi svoj dostop do bančnih računov in finančnih dokumentov, da prikrito preusmeri sredstva na svoj račun ali račune podjetij pod njenim nadzorom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Minifa
19. 05. 2026 09.34
Pol bi ANEKS Alenka za ukradenih 2.5 milijona tako njena strankarska kolegica dobila kar 360 let resta za milijardo, ki jo je oropala delničarjem NKBM a..pa kar milijon let..
jafalical
19. 05. 2026 09.26
Kaj takega, racunovodkinja?Tej, ki je je zaupal vse, ji dovolj dobro placal, brez dvomov...ona pa se vedno "nezadovoljna", nic kaj postena ze v zacetku do njega?!Se dobro da se razpleta zadeva in bo resnica se kako prisla na dan, tudi ce njega ni vec med njimi.
