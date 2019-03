Pokojni Luke Perry pred smrtjo odposlal vabila na poroko

Perry in Bauerjeva sta bila v razmerju več kot 11 let, igralčeva izbranka pa je pred kratkim prekinila molk in prvič po Lukovi smrti podala uradno izjavo: ''Rada bi se zahvalila vsem, ki so v teh težkih trenutkih izrazili neomejeno količino ljubezni in podpore. Neštete tople zgodbe o Lukovi dobroti in prijaznosti so bile neverjeten vir tolažbe.'' Nadaljevala je, da je bilo preteklih 11 let in pol najlepše in najbolj srečno obdobje v njenem življenju in da je hvaležna, ker ga je spoznala in preživela del svojega življenja prav z njim. Zahvalila se je tudi njegovi družini: ''Rada bi se zahvalila Lukovim otrokom, družini in prijateljem za vso ljubezen in podporo. Ob zavedanju, da je naša življenja dotaknil tako neverjeten človek, smo našli oporo in tolažbo. Močno ga bomo pogrešali.''