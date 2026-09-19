Pokojni norveški kralj Harald V. počiva v dragem sarkofagu v obliki ladje

V sporočilu iz palače so zapisali, naj bi oblika sarkofaga spominjala na stare vikinške tradicije pogrebov na ladjah, hkrati pa je poklon ljubezni do morja, ki jo je čutil pokojni kralj. Dvojni sarkofag, v katerem bodo nekoč shranjeni tudi posmrtni ostanki norveške kraljice Sonje , je izdelan iz olivina. Gre za zeleno kamnino, ki je stara približno 400 milijonov let in se pridobiva na zahodu Norveške. Olivin vase vpija ogljikov dioksid, kar odraža Haraldovo in Sonjino ljubezen do narave in skrb za bodoče generacije, so sporočili iz palače.

Na pokrovu sarkofaga, za katerega je norveška vlada namenila okoli 20 milijonov kron (1,85 milijona evrov), so upodobljeni norveški kraljevi simboli, vključno s krono in žezlom. Njegovo zasnovo so naročili leta 2024 v skladu z željami kraljevega para. Sarkofag stoji v kraljevem mavzoleju v gradu Akershus ob sarkofagih Haraldovih staršev in starih staršev.

Pokojni kralj Harald se je rad šalil o tem, kakšen bo njegov sarkofag. "Upam, da bo dobro oblazinjen, da nama bo udobno. Konec koncev bova tam ostala kar nekaj časa," je dejal v šali.

Harald V. je po 35 letih vladanja umrl 28. avgusta v bolnišnici v Oslu, kjer se je slaba dva tedna zdravil zaradi redke krvne bolezni, hemolitične anemije. Že pred tem je imel vrsto zdravstvenih težav, zaradi katerih je moral zmanjšati obseg dejavnosti. Po smrti britanske kraljice Elizabete II. je bil najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Na prestolu ga je nasledil sin, kralj Haakon VIII.