Pokojni sin nekdanjega bejzbolskega igralca naj bi umrl zaradi zastrupitve

Sin nekdanjega bejzbolskega igralca Bretta Gardnerja , Miller Gardner , naj bi umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, so sporočile oblasti s Kostarike, kjer je družina preživljala počitnice. Organi preiskovanja so v hotelski sobi, v kateri je bivala družina, zaznali 'visoko stopnjo onesnaženosti z ogljikovim monoksidom'. Poleg sobe je tudi strojnica, iz katere naj bi v sobe zašel ogljikov monoksid, je dejal generalni direktor pravosodne preiskovalne agencije Randall Zuniga .

Igralci kluba New York Yankees so se poklonili Millerju Gardnerju

Oblasti so sprva menile, da bi Miller lahko umrl zaradi zadušitve s hrano, kar so zdaj izločili. Družina je novico o smrti 14-letnika sporočila konec marca prek profila New York Yankees na družbenem omrežju X, kluba, za katerega je Brett igral med letoma 2007 in 2021. Pokojniku so se pred dnevi poklonili tudi igralci omenjenega kluba.