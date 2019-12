Pol leta po razhodu s Katie Holmes z zabave odkorakal v spremstvu nove ženske

Zvezdnik Jamie Foxx je nedavno dopolnil 52 let, rojstnodnevno zabavo pa je zapustil v spremstvu neznane ženske. Fotografije, ki so zakrožile v javnosti, so pritegnile pozornost tujih medijev, saj se je Foxx pred približno šestimi meseci razšel s Katie Holmes, s katero je bil v razmerju od leta 2013. O razlogu razhoda nista želela govoriti, so se pa kmalu po odmevni novici v javnosti pojavile govorice, da naj bi Foxx Holmesovo večkrat prevaral.