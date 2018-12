Pol milijona evrov za razkošno božično zabavo

Na zabavo, ki je bila strogo varovana z več kot 50 najetimi varnostniki, je bilo povabljenih 200 gostov, med katerimi so bili tudi Jennifer Lopez , Chris Brown , Paris Hilton in mnogi drugi. Paris in Kim sta bili pred leti prijateljici, a sta se kasneje odtujili. Nedavna objava njunega posnetka na Instagramu kaže, da so stare zamere le še stvar preteklosti.

Načrtovalka razkošne zabave klana Kardashian - Jenner je bila Mindy Weiss , ki je na svojem Instagram profilu delila fotografijo s prizorišča zabave, še preden so prispeli prvi povabljenci, poleg pa je zapisala: ''To je bil resnično 'čaroben božič'.'' Weissova je v preteklosti sodelovala s številnimi prepoznavnimi imeni, kot so Ellen DeGeneres , Jessica Simpson , Serena Williams in drugi.

Viri blizu slavni družini so za DailyMail povedali, kaj je pravi razlog za tako razkošno zabavo, na kateri so bili med drugim prisotni tudi umetno ustvarjen sneg, glamurozna okrasitev, velika pojedina, najeli pa so tudi 'Božička', ki se je fotografiral z nekaterimi izmed povabljancev. ''Zabava je bila vpadljiva, izstopajoča, glamurozna in takšna je glede na status te družine tudi morala biti. S takšno in podobnimi potezami namreč ustvarijo neke vrste fantazijski svet, kar množico pritegne k gledanju in spremljanju vsakega njihovega koraka – to pa v resnici koristi njihovi resničnostni oddaji V koraku z družino Kardashian. 500.000 evrov je za njih malenkost. Velika zabava in spektakularnost jim namreč poleg večanja gledanosti pomaga tudi pri prepoznavnosti Kyliejinih ličil, Kiminih parfumov in Khloeinih kavbojk. Gre za ohranjanje podobe.''