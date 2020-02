Polanski zaradi javnega linča ne bo prišel na podelitev cezarjev

V izjavi, ki jo je v četrtek posredoval režiser medijem, je zapisal, da se slovesnost spreminja v "javni linč." Nagovoril je tudi novo obtožbo zoper njega in druge obtožbe v preteklih letih: "Fantazije nezdravih glav so zdaj obravnavane kot dokazana dejstva. Vnaprej vemo, kako se bo odigral ta večer." 86-letni filmski ustvarjalec je še dodal, da se ne bo udeležil prireditve slovesnosti tudi zaradi tega, ker čeli zaščititi svoje kolege ter ženo in otroke.

V Parizu bodo podelili cezarje, francosko različico ameriških oskarjev. Največ, 12 nominacij, tudi za najboljši film in režijo, je dobil najnovejši film režiserja Romana Polanskega Obtožujem!. To je v Franciji sprožilo veliko razpravo, ker se je v preteklosti soočal z obsodbami o nezakonitih spolnih odnosih. Polanski se zato podelitve ne namerava udeležiti.

Glede Polanskega, katerega vključitev med nominirance za cezarje so obsodili tudi francoska ministrica za enakost med spolomaMarlene Schiappa, feministke in filmski kritiki, pa je odbor francoske filmske akademije dejal, da ne gre pričakovati, da bodo pri ocenjevanju filmov zavzemali "moralna stališča". Kljub temu, da je sredi februarja odstopil celoten odbor. Odstopil je po tem, ko je več kot 200 igralcev, producentov, režiserjev in filmskih osebnosti zahtevalo temeljito reformo, in po podelitvi cezarjev napovedal popolno prenovo.

Polanski si je največ nominacij prislužil z dramo o pregonu judovskega vojaškega častnika Alfreda Dreyfusa, ki so ga po krivem obtožili vohunstva, za katero je na zadnjem beneškem festivalu prejel srebrnega leva za režijo.

Več francoskih feminističnih skupin je tako tiste, ki glasujejo o cezarjih, pozvalo, naj film Polanskega zavrnejo, pozvale pa so tudi k protestu pred podelitvijo nagrad, ki bo potekala v pariški dvorani Pleyel. Mnogi pa menijo tudi, da je slavni režiser film uporabil za upodobitev sebe kot žrtev nepoštenega preganjanja. "Vzporednica med antisemiti, ki so napadali Dreyfusa, in današnjimi feministkami, ki se borijo za enakopravnost moških in žensk ter za konec nekaznovanja za spolne napade je preprosto gnusna," je povedala Celine Piques iz aktivistične skupine Osez le Feminisme.