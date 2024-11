Polbrat Elvisa Presleyja: Zdravila so ga stala življenja

David, ki je v svojih poznih šestdesetih, je osupel nad količino mamil, ki jih je zaužil njegov polbrat, in ne more dojeti, da je potreboval "33 uspavalnih tablet", da bi lahko zaspal. David se je skupaj z bratom Dannyjem rodil Elvisovemu očimu Vernonu Presleyju, ki je bil pred tem od leta 1948 do 1958 poročen z Elvisovo mamo Gladys."Dr. Nick mu je dal več kot 10.000 tablet v zadnjih osmih mesecih njegovega življenja. Če ne bi bilo dr. Nicka, bi Elvis umrl v 21. stoletju, Nick bi bil v zaporu in tam bi tudi umrl. Zdravniki so ga ubili ... kdo potrebuje 10.000 tablet? Kdo potrebuje 33 uspavalnih tablet, da zvečer zaspi? Kdo potrebuje kokain in amfetamin, da se vsak dan zbudi," se je razburjeno spraševal v intervjuju za Express.