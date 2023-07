Polbrat Valentina Rossija pred oltar popeljal svojo izbranko

Pretekli vikend je Valentino Rossi v zakon pospremil svojega mlajšega polbrata. Legendarni dirkač je bil namreč priča Luci Mariniju, ki je do oltarja popeljal svojo izbranko Marto Vincente. Poročila sta se v župnijski cerkvi Tavullia, na obredu pa so se jima poleg Rossija in njegove Francesce Sofie Novello s hčerko pridružili tudi številni prijatelji iz dirkaškega paddocka.

Zaljubljeni 25-letnik je svoji izbranki, s katero sta se zaročila lansko leto, večno zvestobo obljubil v družbi svojih sorodnikov in prijateljev, med katerimi so bili tudi dirkači Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Andrea Mingo, Franco Morbidelli in Celestino Vietti. Na poroki je bila seveda tudi Lucova in Valentinova mama Stephanie Palma. Zabava po obredu se je nadaljevala v Hotelu Villa Cattani Stuart v italijanskem obmorskem mestu Pesaro.

"Najboljši dan v najinem življenju. Čustvo, ki se ga ne da opisati z besedami in je preseglo najina pričakovanja. Brez vaše ljubezni in podpore ta dan ne bi bil enak. Najinim družinam, pričam, prijateljem, ki so jokali in se veselili z nama, hvala," je ob poročne fotografije, ki jih je delila na družbenem omrežju, zapisala presrečna nevesta in se obenem zahvalila tudi organizatorki porok, ki ji je uresničila sanje.

