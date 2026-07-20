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Polčas, ki je razdelil svet: Spektakel ali konec nogometne tradicije?

New York, 20. 07. 2026 13.28 pred 1 uro 3 min branja 16

Avtor:
A. J.
Zgodovinski polčas.

Odmeva po sinočnjem zaključku svetovnega prvenstva, ki je prvič v zgodovini ponudilo tudi glasbeni spektakel med polčasom. Odzivi so burni, a mešani. Vse od navdušenja do ostrih kritik ter celo očitkov o 'koncu nogometne tradicije', kot jo je poznala Evropa doslej. Kaj so najtežje pogoltnili gledalci?

Ko je FIFA pred meseci napovedala, da bo finale svetovnega prvenstva prvič dobilo glasbeni nastop med polčasom, je bilo jasno, da bo šlo za zgodovinski trenutek - tako s športnega kot celokupno kulturnega vidika. Manj jasno pa je bilo, kako ga bodo sprejeli navijači. Dan po finalu je odgovor precej enoznačen. O 11-minutnem spektaklu se govori skoraj toliko kot o tekmi sami. Mnenja so burna, a hkrati deljena.

Na zelenico so stopila velika zvezdniška imena iz sveta glasbe, med njimi Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, orkester pod vodstvom Gustava Dudamela, pojavili so se tudi Ronaldinho, Ronaldo, celo lutke Muppetkov in televizijski lik Ted Lasso in občinstvo ni spregledalo, da je dogodek ustvarjen po vzoru Super Bowla, največjega ameriškega športno-zabavnega spektakla. Kar ni naletelo na vsesplošno navdušenje. Kje se mnenja najbolj krešejo?

'To ni več nogomet, kakršnega poznamo v Evropi'

Najglasnejši kritiki menijo, da je FIFA naredila korak predaleč. Na družbenih omrežjih se vrstijo komentarji, da je finale svetovnega prvenstva izgubilo del svoje identitete in nogomet ne potrebuje ameriškega recepta za zabavo.

Številni navijači so opozarjali predvsem na skoraj polurni premor med polčasoma, ki je bil potreben za postavitev in pospravljanje odra. Od konca prvega polčasa do začetka naslednjega je namreč minilo 27 minut, kljub temu da je glasbena poslastica vzela 11 minut. Po njihovem mnenju je to prekinilo ritem tekme in ustvarilo občutek, da je šport postal spremljevalni program zabavne industrije. Drugi so bili še ostrejši. Menili so, da je FIFA skušala v nekaj minut stlačiti preveč zvezdnikov, zaradi česar noben izvajalec ni dobil priložnosti za resnično nepozaben nastop. Revija Variety je zapisala, da so največje glasbene zvezde dobile manj kot dve minuti vsaka, zato je bil občutek bolj podoben hitremu kolažu kot koncertu.

Zvezdniki na tekmi.
Zvezdniki na tekmi.
FOTO: Profimedia

Podobno ocenjuje tudi Entertainment Weekly, ki je izpostavil, da je bil šov sicer vizualno impresiven, vendar zaradi številnih nastopajočih pogosto deloval nepovezano. Revija je posebej pohvalila Madonnin spektakularni prihod z Ronaldinhom in Ronaldom ter energični nastop Shakire z Burna Boyem, precej manj navdušenja pa je požel umirjeni nastop Justina Bieberja, ki je po mnenju številnih gledalcev preveč umiril sicer energično dogajanje.

Preberi še Madonna ob Ronaldinhu, Shakirini boki, Bieber s kitaro: mundial v ritmu zvezd

'Končno pridih novosti, stopili smo v korak s časom'

Takšno pa je mnenje tistih, ki so ob glasbenem spektaklu uživali in navdušeno pozdravili spremembe. Po njihovem mnenju je svetovno prvenstvo največji športni dogodek na svetu, zato si zasluži tudi spektakel, ki presega šport in povezuje.

Posebno veliko pohval so prejeli člani južnokorejske skupine BTS, ki so po mnenju številnih gledalcev predstavljali globalno razsežnost današnje pop kulture, ter Shakira, ki je s svojo energijo in izvedbo uradne pesmi prvenstva mnoge spomnila na svojo dolgo povezavo z mundiali. Madonna pa je s prihodom ob Ronaldinhu in Ronaldu poskrbela za enega najbolj deljenih prizorov večera.

polčas spektakel deljena mnenja odzivi

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KOMENTARJI16

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Trikrat cepljen
20. 07. 2026 14.41
Mojstri showbuissnesa so pokazali kako se stvarem streže. Iz vsake sekunde naredijo milijone. Nič ni prepuščeno naklučju. Američanom približali ta šport kot še nikoli. Popoln triumf prireditve in upam, da se iz tega kaj naučimo. Čestitam.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
20. 07. 2026 14.40
Ameriško judovski poden
Odgovori
-2
0 2
BSSistemTelaze
20. 07. 2026 14.34
Kdor neskace nemore skocit hej hej hej......mi iz Trstaaaaa hej hej....
Odgovori
-1
0 1
mužet
20. 07. 2026 14.19
Dokaz kako je Trumph in druščina uničila nogomet.
Odgovori
+1
3 2
Big M
20. 07. 2026 14.41
Kaki dokaz?
Odgovori
0 0
koda60
20. 07. 2026 14.13
Slabo.Vseeno pa veliko bolje kot OI Pariz 24.
Odgovori
+3
3 0
žekdo100
20. 07. 2026 14.12
Začenja se zaton nogometa, škoda.
Odgovori
+2
3 1
kritika1
20. 07. 2026 14.05
O tem, kar smo videli si lahko vsak ustvari svoje mnenje. Ko pa pogledate s finančne strani, koliko denarja to prinese, da so tam stadioni v zasebni lasti, da vzdrževanje, vsa infrastruktura stane in da je za to potreben denar, potem je slika drugačna. Kdor je gledal tekme je lahko opazil, da so bili stadioni vedno polni do zadnjega kotička, zakaj? Veste Američani so nam pokazali svoj pogled na šport in tu ni prostora za zgražanje je samo prostor za razmislek in vprašanje kaj je tu dobrega, kaj bi lahko spremenili pri nas? Ste videli kake bakle, petarde ...., ste videli kake navijaške izgrede? Največje grobosti smo videli na zelenici. Američani to jemljejo kot šport in zabavo. Nikar ne mislite, da se zahodne države ne ozirajo po tem modelu in v marsičem se jim približujemo. Tudi tista pavza za "hidracijo" ima svoj učinek in trenerji, tisti pravi strategi so to zgrabili kot suho zlato. V tistih nekaj minutah so lahko spremenili potek igre, sfrizirali še zadnje detajle pred polčasom ali zaključkom. Če pa gledamo po "evropsko" ko se išče samo kaj vse je narobe, kaj vse nam ni všeč, ja potem pač nima smisla debatirati. Potem smo lahko samo za ali proti in to je najslabše, kot v napi politiki in vse to se prenaša na vsa področja, kar je izjemno slabo. Ne navijam za noben odel ampak sem pristaš tistih, ki menijo, da se da vse izboljšati, da je treba stvari spreminjati na bolje tako za igralce kot gledalce.
Odgovori
+2
3 1
Kopite84
20. 07. 2026 14.09
S tem komentarjem si dokazal da nimaš pojma o nogometu.
Odgovori
+0
1 1
Big M
20. 07. 2026 14.15
Kritika, hvala! Lep komentar! Se pravim teh ljudi je nemogoče zadovoljiti! Nevoščljivost, ki ne pozna meja
Odgovori
0 0
Lopov975
20. 07. 2026 13.55
obup.
Odgovori
+7
7 0
medvedJEkriv
20. 07. 2026 13.49
Preveč balasta, ameriškega pačenja, odštevanja, pitja in žretja....
Odgovori
+9
10 1
Anion6anion
20. 07. 2026 13.43
Amerikanizacija nogometa.
Odgovori
+7
9 2
SpamEx
20. 07. 2026 13.38
To je samo nepomembna USA oscilacija ki dolgoročno v nogometnem svetu ne pomeni nič
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+8
9 1
bibaleze
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