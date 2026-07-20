Polčas, ki je razdelil svet: Spektakel ali konec nogometne tradicije?

Ko je FIFA pred meseci napovedala, da bo finale svetovnega prvenstva prvič dobilo glasbeni nastop med polčasom, je bilo jasno, da bo šlo za zgodovinski trenutek - tako s športnega kot celokupno kulturnega vidika. Manj jasno pa je bilo, kako ga bodo sprejeli navijači. Dan po finalu je odgovor precej enoznačen. O 11-minutnem spektaklu se govori skoraj toliko kot o tekmi sami. Mnenja so burna, a hkrati deljena. Na zelenico so stopila velika zvezdniška imena iz sveta glasbe, med njimi Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, orkester pod vodstvom Gustava Dudamela, pojavili so se tudi Ronaldinho, Ronaldo, celo lutke Muppetkov in televizijski lik Ted Lasso in občinstvo ni spregledalo, da je dogodek ustvarjen po vzoru Super Bowla, največjega ameriškega športno-zabavnega spektakla. Kar ni naletelo na vsesplošno navdušenje. Kje se mnenja najbolj krešejo?

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Zgodovinski polčas. Profimedia

Zgodovinski polčas. Profimedia

BTS. Profimedia

BTS. Profimedia

Madonna. Profimedia

Madonna. Profimedia











'To ni več nogomet, kakršnega poznamo v Evropi'

Najglasnejši kritiki menijo, da je FIFA naredila korak predaleč. Na družbenih omrežjih se vrstijo komentarji, da je finale svetovnega prvenstva izgubilo del svoje identitete in nogomet ne potrebuje ameriškega recepta za zabavo. Številni navijači so opozarjali predvsem na skoraj polurni premor med polčasoma, ki je bil potreben za postavitev in pospravljanje odra. Od konca prvega polčasa do začetka naslednjega je namreč minilo 27 minut, kljub temu da je glasbena poslastica vzela 11 minut. Po njihovem mnenju je to prekinilo ritem tekme in ustvarilo občutek, da je šport postal spremljevalni program zabavne industrije. Drugi so bili še ostrejši. Menili so, da je FIFA skušala v nekaj minut stlačiti preveč zvezdnikov, zaradi česar noben izvajalec ni dobil priložnosti za resnično nepozaben nastop. Revija Variety je zapisala, da so največje glasbene zvezde dobile manj kot dve minuti vsaka, zato je bil občutek bolj podoben hitremu kolažu kot koncertu.

Zvezdniki na tekmi. FOTO: Profimedia

Podobno ocenjuje tudi Entertainment Weekly, ki je izpostavil, da je bil šov sicer vizualno impresiven, vendar zaradi številnih nastopajočih pogosto deloval nepovezano. Revija je posebej pohvalila Madonnin spektakularni prihod z Ronaldinhom in Ronaldom ter energični nastop Shakire z Burna Boyem, precej manj navdušenja pa je požel umirjeni nastop Justina Bieberja, ki je po mnenju številnih gledalcev preveč umiril sicer energično dogajanje.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Justin Bieber. Profimedia

Shakira. Profimedia

Shakira. Profimedia

Polčas med nogometnim spektaklom Profimedia







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