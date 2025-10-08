Poleg Halida Bešlića v bolnišnici ležala tudi njegova žena

Pevec Halid Bešlić , ki je včeraj izgubil bitko s težko boleznijo, je v sarajevskem kliničnem centru ležal skupaj s svojo ženo Sejdo Bešlić , ki je bila hospitalizirana zaradi tumorja. Zaradi smrti njenega moža pa so slednjo, po pričanju pevca in njunega bližnjega prijatelja Osmana Hadžića , že odpustili domov.

"Sejda ni več v bolnišnici, ampak je za ostalo zdaj še prezgodaj. Nisem je še slišal, trenutno nisem v Sarajevu. To je velika žalost, kaj naj rečem ..." je dejal za Telegraf.rs.

Bešlić je v 72. letu starosti umrl zaradi težav z jetri, njegova žena, s katero sta bila skupaj skoraj 50 let, pa se trenutno prav tako bori s težko boleznijo. "Oba sta slaba, ampak nista dovolj stara, da bi naju zapustila. To bosta prebrodila. Sta v isti bolnišnici, v sobi drug poleg drugega. Verjamem, da bosta to prebrodila in nama še dolgo pela," pa je konec prejšnjega meseca po poročanju story.hr povedal pevec Halid Muslimović.