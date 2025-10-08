Svetli način
Tuja scena

Poleg Halida Bešlića v bolnišnici ležala tudi njegova žena

Sarajevo, 08. 10. 2025 08.57 | Posodobljeno pred 24 minutami

E.K.
Pevec Halid Bešlić, ki je v 72. letu starosti izgubil bitko z zahrbtno boleznijo, je v sarajevski bolnišnici ležal skupaj s svojo ženo. Njegova soproga Sejda, s katero sta bila skupaj skoraj 50 let, je bila hospitalizirana zaradi tumorja, a so jo po smrti moža začasno odpustili iz bolnišnice.

Pevec Halid Bešlić, ki je včeraj izgubil bitko s težko boleznijo, je v sarajevskem kliničnem centru ležal skupaj s svojo ženo Sejdo Bešlić, ki je bila hospitalizirana zaradi tumorja. Zaradi smrti njenega moža pa so slednjo, po pričanju pevca in njunega bližnjega prijatelja Osmana Hadžića, že odpustili domov.

Halid Bešlić v Križankah
Halid Bešlić v Križankah FOTO: Profimedia

"Sejda ni več v bolnišnici, ampak je za ostalo zdaj še prezgodaj. Nisem je še slišal, trenutno nisem v Sarajevu. To je velika žalost, kaj naj rečem ..." je dejal za Telegraf.rs.

Bešlić je v 72. letu starosti umrl zaradi težav z jetri, njegova žena, s katero sta bila skupaj skoraj 50 let, pa se trenutno prav tako bori s težko boleznijo. "Oba sta slaba, ampak nista dovolj stara, da bi naju zapustila. To bosta prebrodila. Sta v isti bolnišnici, v sobi drug poleg drugega. Verjamem, da bosta to prebrodila in nama še dolgo pela," pa je konec prejšnjega meseca po poročanju story.hr povedal pevec Halid Muslimović.

Preberi še Umrl je legendarni pevec Halid Bešlić

Mnogi so menili, da bo kralj sevdaha premagal bolezen, njegovo stanje naj bi se nekaj dni pred smrtjo izboljšalo. "Pred nekaj dnevi sva se slišala prek WhatsAppa, gledala sva se. Jaz sem takoj začel s šalo, on pa jo je takoj sprejel. Rekel sem: 'Sreča, da ni imel kirurških posegov, vse bi popokalo.' Bil je dobre volje, močan je, ima voljo, ima željo – in mislim, da bo zmagal," je pred manj kot dvema tednoma še dodal Muslimović.

Preberi še Regija se poslavlja od Halida Bešlića: 'Hvala za človečnost'

Halid Bešlić se je s svojo ženo Sejdo poročil leta 1977, skupaj pa sta se razveselila tudi rojstva sina Dina. Priljubljeni glasbenik je tekom svoje dolgoletne kariere večkrat spregovoril o svoji soprogi, poklonil pa se ji je tudi s svojo zadnjo pesmijo Sejda, ki jo je pred kratkim izdal s pop bendom Miligram.

Halid Bešlić Sejda Bešlić Bolezen smrt pevec
Dekle Cruza Beckhama utišalo kritike zaradi njune velike starostne razlike

Rožice so zacvetele
08. 10. 2025 09.10
+2
Pa dovolj bo za sedaj, saj bo še kdo umrl, boste potem še o tisti osebi malo pisali.
PuntaChristo
08. 10. 2025 09.21
+1
Zakaj takšna nestrpnost? Vsi se bunite in nasprotujete o balkanskih pevcih, a na njihovih koncertih ljudje vedo vse pesmi na pamet, tako da ....
