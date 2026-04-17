Policija aretirala pevca, v čigar avtomobilu so našli razkosano najstnico

Losangeleška policija je v izjavi na družbenem omrežju sporočila, da so aretirali pevca D4vda, v čigar avtomobilu so septembra lani našli posmrtne ostanke 15-letne Celeste Rivas Hernandez. Kot so dodali na policiji, je 21-letnik, ki sprva ni veljal za osumljenca, v priporu brez možnosti plačila varščine, najstnica pa naj bi bila mrtva že več tednov, ko so jo našli.

"Primer bo prevzel okrožni tožilec, ki bo nadaljeval z obravnavo," je še sporočila policija, z urada okrožnega tožilca pa so v izjavi za People dodali: "Obveščeni smo, da je losangeleška policija aretirala Davida Anthonyja Burkea. Primer bo prevzel Oddelek za hujša kazniva dejanja, tožilstvo pa bo preučilo dokaze in nato odločilo, ali ima dovolj za vložitev obtožnice. Trenutno zadeve ne moremo nadalje komentirati." Kot je za People razkril vir blizu policije, je bil 21-letnik aretiran v Hollywood Hillsu in sodelovanje s policijo zavrača. V pevčevem imenu so se oglasili tudi njegovi odvetniki Blair Berk, Marilyn Bednarski in Regina Peter, ki trdijo, da bodo dokazi pokazali, da je njihova stranka nedolžna, kar bodo vztrajno branili.