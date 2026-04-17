Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Policija aretirala pevca, v čigar avtomobilu so našli razkosano najstnico

Los Angeles, 17. 04. 2026 09.59 pred 29 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
D4vd

Policija je v povezavi s smrtjo najstnice Celeste Rivas Hernandez aretirala pevca D4vda, so sporočili na družbenem omrežju. Posmrtne ostanke 15-letnice so septembra našli v njegovem vozilu, 21-letnika pa so pridržali brez možnosti plačila varščine, so še dodali.

Losangeleška policija je v izjavi na družbenem omrežju sporočila, da so aretirali pevca D4vda, v čigar avtomobilu so septembra lani našli posmrtne ostanke 15-letne Celeste Rivas Hernandez. Kot so dodali na policiji, je 21-letnik, ki sprva ni veljal za osumljenca, v priporu brez možnosti plačila varščine, najstnica pa naj bi bila mrtva že več tednov, ko so jo našli.

Policija je aretirala pevca D4vda, ki je osumljen umora najstnice.
Policija je aretirala pevca D4vda, ki je osumljen umora najstnice.
FOTO: Profimedia

"Primer bo prevzel okrožni tožilec, ki bo nadaljeval z obravnavo," je še sporočila policija, z urada okrožnega tožilca pa so v izjavi za People dodali: "Obveščeni smo, da je losangeleška policija aretirala Davida Anthonyja Burkea. Primer bo prevzel Oddelek za hujša kazniva dejanja, tožilstvo pa bo preučilo dokaze in nato odločilo, ali ima dovolj za vložitev obtožnice. Trenutno zadeve ne moremo nadalje komentirati."

Kot je za People razkril vir blizu policije, je bil 21-letnik aretiran v Hollywood Hillsu in sodelovanje s policijo zavrača. V pevčevem imenu so se oglasili tudi njegovi odvetniki Blair Berk, Marilyn Bednarski in Regina Peter, ki trdijo, da bodo dokazi pokazali, da je njihova stranka nedolžna, kar bodo vztrajno branili.

Truplo 15-letnice so v pevčevem avtomobilu našli po več mesecih, ko je bila prijavljena kot pogrešana. Čeprav ga sprva niso obravnavali kot osumljenca, pa je vir blizu policije za People novembra razkril, da so po obdukciji in preiskavi to spremenili.

Rivasova naj bi bila septembra mrtva že več tednov, policijo pa so na truplo opozorili mimoidoči, ki so zaznali smrad, ki se je širil iz avtomobila, ki je bil že mesec dni parkiran na istem mestu. 21-letnik je bil v času, ko so v njegovem vozilu našli najstnico, na turneji v drugi državi. Policija poročila mrliškega oglednika javno ni razkrila, uradno pa je preiskava dekletove smrti še v teku.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
zadovoljna
Portal
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
vizita
Portal
Slovenska kmetija, ki navdušuje z brez laktoznim mlekom
Slovenska kmetija, ki navdušuje z brez laktoznim mlekom
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
cekin
Portal
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
moskisvet
Portal
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
dominvrt
Portal
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
okusno
Portal
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
voyo
Portal
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641