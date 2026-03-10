Policija aretirala žensko, ki je streljala na Rihannino hišo

Losangeleška policija je aretirala žensko, ki je streljala na hišo pevke Rihanne . Zvezdnica je bila v času napada s polavtomatsko puško v hiši, z njo pa je bil tudi njen partner A$AP Rocky in njuni trije otroci. 35-letno žensko so aretirali zaradi suma poskusa umora, je v izjavi za NBC News povedala policija.

Osumljenka je streljala iz vozila, policija pa je avtomobil kmalu po napadu izsledila in zasegla orožje. Ženska je sicer streljala na ograjo, nekaj nabojev pa je zadelo tudi hišo. Kot so razkrili, je osumljenki ime Ivanna Ortiz in ostaja v pridržanju. Kot je še poročal NBC News, je sodnik določil varščino v znesku 8,6 milijona evrov.