Tuja scena

Policija aretirala žensko, ki je streljala na Rihannino hišo

Los Angeles, 10. 03. 2026 19.47 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Rihanna

Policija je aretirala 35-letno žensko, ki je s polavtomatsko puško streljala na Rihannino hišo v Los Angelesu. Kot so potrdili v izjavi za NBC News, je bila zvezdnica s partnerjem in otroki v hiši, ženska pa je obtožena suma poskusa umora.

Losangeleška policija je aretirala žensko, ki je streljala na hišo pevke Rihanne. Zvezdnica je bila v času napada s polavtomatsko puško v hiši, z njo pa je bil tudi njen partner A$AP Rocky in njuni trije otroci. 35-letno žensko so aretirali zaradi suma poskusa umora, je v izjavi za NBC News povedala policija.

Pilicija je aretirala žensko, ki je streljala na Rihannino hišo v Los Angelesu.
Pilicija je aretirala žensko, ki je streljala na Rihannino hišo v Los Angelesu.
FOTO: Profimedia

Osumljenka je streljala iz vozila, policija pa je avtomobil kmalu po napadu izsledila in zasegla orožje. Ženska je sicer streljala na ograjo, nekaj nabojev pa je zadelo tudi hišo. Kot so razkrili, je osumljenki ime Ivanna Ortiz in ostaja v pridržanju. Kot je še poročal NBC News, je sodnik določil varščino v znesku 8,6 milijona evrov.

