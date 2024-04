Policija bo ponovno preučila obtožbe o napadu pokojne Caroline Flack

Družina nekdanje voditeljice resničnostne oddaje Otok ljubezni in tekmovanja X Factor pravi, da še vedno nimajo odgovorov na pomembna vprašanja. Caroline Flack , ki je umrla leta 2020, stara 40 let, je bila pred smrtjo obtožena napada na svojega takratnega fanta, prav sankcije zoper njo pa naj bi jo vodile, da si je sodila sama.

Policija je sporočila, da je 7. marca pritožbo voditeljičine družine posredovala policijskemu nadzorniku IOPC. "IOPC se je odločil, da je bila večina zadev že obravnavana in da niso potrebni nobeni nadaljnji ukrepi," so zapisali v izjavi. "IOPC je en vidik pritožbe vrnil Direktoratu za poklicne standarde Meta (DPS) v nadaljnjo obravnavo. To se nanaša na dejanja uradnikov pri pritožbi na prvotno odločitev državnega tožilstva, da ne obtoži gospe Flack, in ker so morda na voljo novi dokazi prič. Policisti DPS zdaj opravljajo nadaljnje preiskave v zvezi s tem," so še sporočili.

To ni prva preiskava v primeru Flack. DPS je pred tem ugotovil, da ni bilo napačnega ravnanja, kar je spodbudilo še eno pritožbo voditeljičine družine pri IOPC. Prav tako ni ugotovil nobene kršitve Metropolitanske policije. Vendar pa je oblasti odredilo, naj se opraviči, ker ni zapisala razloga za pritožbo zoper opomin. Carolinina mati je opravičilo takrat zavrnila.