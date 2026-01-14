Naslovnica
Tuja scena

Policija javno objavila fotografijo aretiranega Matta Prokopa

Teksas, 14. 01. 2026 16.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Matt Prokop

Igralec Matt Prokop, ki je zaslovel kot najstnik v filmu Gimnazijski muzikal, je bil decembra aretiran, policija pa je zdaj javno objavila fotografijo, ki je nastala po aretaciji. 35-letnik je v zaporu zaradi več obtožb, med drugim zaradi posedovanja otroške pornografije.

Urad šerifa okrožja Victoria v Teksasu je javno objavil fotografijo Matta Prokopa, ki je bil 24. decembra aretiran in pridržan zaradi več obtožb, med drugim zaradi posedovanja otroške pornografije, v zaporu pa ostaja tudi zaradi upiranja aretaciji, preiskavi in prevozu. 35-letni igralec na fotografiji deluje zmeden, ko z rahlo odprtimi usti in široko razprtimi očmi zre v objektiv, lase pa ima skuštrane in na eno stran počesane na čelo.

Matt Prokop je bil aretiran že decembra.
Matt Prokop je bil aretiran že decembra.
FOTO: Profimedia

Kot je poročal lokalni medij Crossroads Today, so nekdanjega Disneyjevega igralca decembra aretirali zaradi kršenja pogojnega izpusta po plačilu varščine iz maja 2024, ko so ga aretirali zaradi napada in upiranja aretaciji. Kdaj bo moral pred sodnika, še ni znano.

Ko je novica o njegovi aretaciji postala javna, se je oglasilo njegovo nekdanje dekle Lucy, ki je spregovorilo o letih zlorabe, prav ona pa naj bi bila tista, zaradi katere je bil zvezdnik maja 2024 aretiran zaradi napada.

Preberi še Zaradi posedovanja otroške pornografije aretirali igralca Gimnazijskega muzikala

"Trenutno s podporo prijateljev in družine v zasebnosti okrevam. Ta čas ni zmanjšal resnosti škode, ki so jo povzročila njegova dejanja. Ker sem bila tako mlada, nisem razumela, kako resno je vse skupaj," je povedala v izjavi za Page Six.

Lucy pa ni prva ženska, ki ga je obtožila fizične in čustvene zlorabe. Znano je, da je enako storila tudi igralka Sarah Hyland, ki je bila s Prokopom v zvezi pet let. Maja 2014 ga je obtožila, da jo je porinil v avtomobil in jo med sporom davil. Ko sta se razšla, pa naj bi ji grozil, da bo ubil njenega psa in ji požgal hišo. Pozneje je dobil prepoved približevanja igralki za tri leta.

matt prokop fotografija aretacija policija igralec

