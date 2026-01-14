Policija javno objavila fotografijo aretiranega Matta Prokopa

Urad šerifa okrožja Victoria v Teksasu je javno objavil fotografijo Matta Prokopa, ki je bil 24. decembra aretiran in pridržan zaradi več obtožb, med drugim zaradi posedovanja otroške pornografije, v zaporu pa ostaja tudi zaradi upiranja aretaciji, preiskavi in prevozu. 35-letni igralec na fotografiji deluje zmeden, ko z rahlo odprtimi usti in široko razprtimi očmi zre v objektiv, lase pa ima skuštrane in na eno stran počesane na čelo.

Matt Prokop je bil aretiran že decembra. FOTO: Profimedia

Kot je poročal lokalni medij Crossroads Today, so nekdanjega Disneyjevega igralca decembra aretirali zaradi kršenja pogojnega izpusta po plačilu varščine iz maja 2024, ko so ga aretirali zaradi napada in upiranja aretaciji. Kdaj bo moral pred sodnika, še ni znano. Ko je novica o njegovi aretaciji postala javna, se je oglasilo njegovo nekdanje dekle Lucy, ki je spregovorilo o letih zlorabe, prav ona pa naj bi bila tista, zaradi katere je bil zvezdnik maja 2024 aretiran zaradi napada.