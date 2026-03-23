Policija javno objavila posnetek aretacije Justina Timberlaka

Justin Timberlake je bil junija 2024 po druženju s prijatelji aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola, policija pa je pred dnevi javno objavila posnetek, ki prikazuje, kako so zvezdnika ustavili, in vse do trenutka, ko so ga obvestili, da bo čas do streznitve preživel za zapahi. Kljub temu da so se njegovi odvetniki trudili, da posnetek ne bi bil objavljen, jim to ni uspelo.

Pevec je po tem, ko so ga zaradi nevarne vožnje v okrožju Hamptons ustavili, moral opraviti več testov treznosti, med njimi sta bila tudi hoja po ravni črti in držanje ravnotežja na eni nogi, pijani Timberlake pa je priznal: "To so zelo zahtevni testi!" Timberlaka so ustavili, ko je prevozil znak stop v središču naselja in vozil na nasprotni strani cestišča. Ko je izstopil iz vozila, naj bi smrdel po alkoholu, so po aretaciji dejali na policiji. Zvezdnik je najprej trdil, da je spil zgolj eno pijačo in sledil prijateljem, ki bodo prenočili v vasi. Ko ga je policist vprašal, kaj je razlog njegovega obiska, je pevec odgovoril: "Sem na svetovni turneji."

"Kaj pa počnete?" ga je nato vprašal policist, zvezdnik pa je med jecljanjem odgovoril: "Težko je razložiti. Svetovna turneja. Sem Justin Timberlake." Policist se je na njegove besede odzval z novim vprašanjem: "Vi ste Justin Timberlake? Imate vozniško dovoljenje pri sebi?" Zvezdnik je med izvajanjem testov težko sledil navodilom, vmes pa je postal nervozen in vidno frustriran. Priznal je, da mu srce močno razbija. Ko so ga posedli na zadnje sedeže policijskega vozila, je pevec vprašal: "Zakaj ste me aretirali?" Ko so ga na policijski postaji obvestili, da bo pridržan do streznitve, je Timberlake dejal: "Tukaj bom celo noč? Vi ste res divji." Ko so ga pospremili do celice, je zaprosil, če lahko pustijo prižgano luč.