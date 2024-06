Policija meni, da je treba za smrt Matthewa Perryja obtožiti več ljudi

Matthew Perry je umrl oktobra 2023, star 54 let, zaradi akutnih učinkov ketamina, je ugotovil mrliški preglednik okrožja Los Angeles. Vse od takrat pa se prah okoli njegove smrti še vedno ni polegel. Preiskovalni vir organov kazenskega pregona je za People povedal, da je preiskava smrti zaradi ketamina bližje zaključku, kot je bila in policija meni, da je treba obtožiti več ljudi. Ketamin je sedativ, ki ga med drugim uporabljajo za zdravljenje depresije. Vir pravi, da bo ameriško državno tožilstvo sprejelo končno odločitev o tem, ali bo vložilo obtožnico ali ne.

Nekdanja zvezda serije Prijatelji je umrl 28. oktobra 2023. Način njegove smrti je bil ocenjen kot naključen. Poročilo o obdukciji, ki ga je People pridobil decembra, je pokazalo, da je umrl zaradi akutnih učinkov ketamina, k temu pa so prispevali tudi drugi dejavniki, vključno z utopitvijo, boleznijo koronarnih arterij in učinki buprenorfina, zdravila, ki se uporablja za zdravljenje oseb, ki uživajo opoide. Maja je preiskovalni vir pri policiji povedal, da poteka preiskava, saj želijo ugotoviti, od kod je prišel ketamin, ki ga je ubil.

Glede na obdukcijo je zvezdnik v času smrti prejemal terapijo z infuzijo ketamina. Leto pred smrtjo je v svojih spominih Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing spregovoril o boju z odvisnostjo. "Moral sem počakati, da sem dovolj trezen in dovolj odmaknjen od aktivne bolezni alkoholizma in zasvojenosti, da sem vse to zapisal. Bil sem precej prepričan, da bi ljudem pomagalo, če bi to storil," je povedal Matthew za People leta 2022.