Tuja scena

Policija objavila posnetek aretacije Britney Spears

Los Angeles, 23. 05. 2026 09.37

K.A.
Britney Spears so v začetku marca aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Sedaj je v javnost prišel posnetek trenutka, ko jo je policija ustavila na ulicah Kalifornije. Iz posnetka je razvidno, da je bila slavna pevka med zaslišanjem povsem zbegana in da ni vedela, zakaj jo je policist sploh aretiral.

V začetku marca se je Britney Spears znova znašla na policijski postaji. Policija jo je namreč ustavila v sredo, 4. marca, zvečer, ko je z neprilagojeno hitrostjo in nekoliko nesigurno vozila po ulicah v okrožju Ventura v Kaliforniji. Zdaj je v javnost prišel posnetek njene aretacije, iz katerega je jasno vidno, da je bila nekdanja pop princesa izjemno zbegana, a da je policistom vztrajno zatrjevala, da ni pila alkohola.

Britney Spears je bila aretirana v začetku marca.
FOTO: AP

"Za vas imam nekaj vprašanj," je z zaslišanjem začel policist, nato pa mu je pevka začela razlagati, kaj je jedla za zajtrk. "Spila sem mimoso s šampanjcem, jedla jajca Benedict s francoskim toastom in sirom," je povedala. Policist jo je sicer hotel vprašati še kaj drugega, a se zvezdnica ni pustila motiti.

Nadaljevanje posnetka prikazuje, kako je morala Britney po navodilih policista izstopiti iz avtomobila in opraviti nekaj testov za preizkus treznosti. Medtem je trmasto vztrajala, da ni nič pila oziroma da je edino alkoholno pijačo, torej šampanjec, zaužila zjutraj pri zajtrku. Nato so jo aretirali in jo odpeljali v pridržanje. Med vožnjo je organe pregona še vedno prepričevala, da ni pod vplivom alkohola, ter jih celo obtožila, da lažejo. Policist ji je še razložil, da bodo opravili krvne teste, zvezdnica pa je vztrajala, da je to nelegalno.

Kljub temu da je 44-letnica na večer aretacije trdila, da ni pod vplivom, je kasneje priznala krivdo in se celo sama prijavila na rehabilitacijo. Prostovoljno se je namreč odločila za zdravljenje odvisnosti od alkohola in prepovedanih substanc, je aprila za revijo People potrdil njen tiskovni predstavnik. Zaradi priznanja krivde se je prav tako izognila zaporni kazni, vseeno pa jo čaka 12 mesecev pogojne kazni. Obenem mora še v program za zdravljenje odvisnosti in k psihiatru, sodnik pa je odredil, da ima lahko odslej pri sebi le zdravila, za katera ima recept.

NeXadileC
23. 05. 2026 10.38
V AmerikA je podtikanje dokazov, lažne pretveze in lažna prijetja zaradi vožnje pod vplivom, redna praksa, a policisti so večinoma oproščeni vseh zločinov. Vodilna distopija Zahodnega Sveta. "Storilci" so kasneje, na sodišču, večinoma oproščeni, vendar država je zavrtila denar, a žrtve so med tem časom pogosto ob službe, imetje in zdravje.
bohinj je zakon
23. 05. 2026 10.02
Boga.
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ostani kul
