Policija objavila posnetek aretacije Britney Spears

V začetku marca se je Britney Spears znova znašla na policijski postaji. Policija jo je namreč ustavila v sredo, 4. marca, zvečer, ko je z neprilagojeno hitrostjo in nekoliko nesigurno vozila po ulicah v okrožju Ventura v Kaliforniji. Zdaj je v javnost prišel posnetek njene aretacije, iz katerega je jasno vidno, da je bila nekdanja pop princesa izjemno zbegana, a da je policistom vztrajno zatrjevala, da ni pila alkohola.

Britney Spears je bila aretirana v začetku marca.

"Za vas imam nekaj vprašanj," je z zaslišanjem začel policist, nato pa mu je pevka začela razlagati, kaj je jedla za zajtrk. "Spila sem mimoso s šampanjcem, jedla jajca Benedict s francoskim toastom in sirom," je povedala. Policist jo je sicer hotel vprašati še kaj drugega, a se zvezdnica ni pustila motiti.

Nadaljevanje posnetka prikazuje, kako je morala Britney po navodilih policista izstopiti iz avtomobila in opraviti nekaj testov za preizkus treznosti. Medtem je trmasto vztrajala, da ni nič pila oziroma da je edino alkoholno pijačo, torej šampanjec, zaužila zjutraj pri zajtrku. Nato so jo aretirali in jo odpeljali v pridržanje. Med vožnjo je organe pregona še vedno prepričevala, da ni pod vplivom alkohola, ter jih celo obtožila, da lažejo. Policist ji je še razložil, da bodo opravili krvne teste, zvezdnica pa je vztrajala, da je to nelegalno.