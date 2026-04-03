Policija objavila posnetek aretacije Tigerja Woodsa

V javnosti je zaokrožil video, ki je nastal med preverjanjem in poznejšo aretacijo Tigerja Woodsa. Ta je bil pred kratkim udeležen v prometni nesreči, policisti pa so, sodeč po zvezdnikovem obnašanju, sklepali, da je omamljen, zato so ga odpeljali na streznitev. 50-letnik je sicer opravil test alkoholiziranosti, a zavrnil testiranje urina.
Na posnetku, ki je zdaj javno dostopen, je Woods odgovoril na vprašanje, ali bo zaigral na svetovnem prvenstvu in dejal: "Upam, da bom. To je odvisno od vas!" Policist, ki je zastavil vprašanje, je nato igralcu golfa odvrnil: "Ni odvisno od mene!" 50-letnik je nato policista prosil, če lahko iz svojega vozila vzame palice za golf, ko so ga vprašali, ali so pomembne, pa je ta povedal: "Z njimi sem zmagal 24 pomembnih!" Eden od policistov je dodal: "Zato pa ti pravijo najboljši vseh časov!"
Woods je nato izrazil zaskrbljenost, da so ga opazili na kraju nesreče, in nad pogovorom s policistoma, a sta mu ta zagotovila, da so območje zavarovali, eden od njiju pa je dodal, da je zvezdnik v živo višji, kot je videti na televiziji.
Na posnetku je slišati tudi, kako je igralec golfa policistoma povedal, da se je pravkar pogovarjal s predsednikom. Z dvignjeno roko, v kateri je držal telefon, pa je nato dodal še: "Skušam se umakniti od vseh." Kot je znano, sta Woods in Trump prijatelja, zato ni nič nenavadnega, če je zares govoril s predsednikom.
Na posnetku je ujeto tudi to, kako zvezdnik opravlja teste treznosti, in nato vožnja do okrožnega zapora. Ko sta ga policista vklenila, je vprašal: "Sem aretiran?" Policist pa mu je odgovoril: "Tokrat ja, saj verjamem, da so vaše običajne sposobnosti oslabljene."
Woods je v zaporu preživel obveznih osem ur do streznitve, nekaj dni po aretaciji pa je na družbenem omrežju zapisal, da se zaveda svojih težav, zato se za nekaj časa umika z igrišč za golf in se bo posvetil zdravljenju.
Tiger Woods je eden najbolj znanih in najuspešnejših profesionalnih golfistov v zgodovini. Svoj profesionalni preboj je doživel v sredini 90. let 20. stoletja in od takrat osvojil številne prestižne turnirje, vključno z majorji. Njegova kariera je zaznamovana z izjemnimi dosežki, rekordi in široko prepoznavnostjo, zaradi česar je postal globalna športna ikona.
Donald Trump je ameriški poslovnež in nekdanji predsednik Združenih držav Amerike. Znan je po svoji karieri v nepremičninah, televizijski osebnosti in politiki. Čeprav ni neposredno povezan z golfom kot igralec, je lastnik številnih golf igrišč po svetu. Trump in Tiger Woods sta se v preteklosti večkrat srečala in sta znana kot prijatelja, kar je razvidno tudi iz članka, kjer Woods omenja pogovor s predsednikom med aretacijo.
Test alkoholiziranosti je postopek, ki ga policija uporablja za ugotavljanje, ali je oseba pod vplivom alkohola nad dovoljeno mejo med vožnjo. Najpogosteje se izvaja z izdihanim zrakom (alkoholni meter). Testiranje urina pa je lahko del širšega toksikološkega pregleda, ki ga policija lahko zahteva, da ugotovi prisotnost različnih drog ali drugih substanc v telesu, ki lahko vplivajo na sposobnost varne vožnje. V tem primeru je Woods zavrnil testiranje urina, kar lahko v nekaterih jurisdikcijah vodi do avtomatskih posledic ali dodatnih preiskav.
