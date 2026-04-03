Policija objavila posnetek aretacije Tigerja Woodsa

V javnosti je zaokrožil video, ki je nastal med preverjanjem in poznejšo aretacijo Tigerja Woodsa . Ta je bil pred kratkim udeležen v prometni nesreči, policisti pa so, sodeč po zvezdnikovem obnašanju, sklepali, da je omamljen, zato so ga odpeljali na streznitev. 50-letnik je sicer opravil test alkoholiziranosti, a zavrnil testiranje urina.

Na posnetku, ki je zdaj javno dostopen, je Woods odgovoril na vprašanje, ali bo zaigral na svetovnem prvenstvu in dejal: "Upam, da bom. To je odvisno od vas!" Policist, ki je zastavil vprašanje, je nato igralcu golfa odvrnil: "Ni odvisno od mene!" 50-letnik je nato policista prosil, če lahko iz svojega vozila vzame palice za golf, ko so ga vprašali, ali so pomembne, pa je ta povedal: "Z njimi sem zmagal 24 pomembnih!" Eden od policistov je dodal: "Zato pa ti pravijo najboljši vseh časov!"

Woods je nato izrazil zaskrbljenost, da so ga opazili na kraju nesreče, in nad pogovorom s policistoma, a sta mu ta zagotovila, da so območje zavarovali, eden od njiju pa je dodal, da je zvezdnik v živo višji, kot je videti na televiziji.