Tuja scena

Policija objavila posnetek aretacije Tigerja Woodsa

Florida, 03. 04. 2026 14.43 pred 25 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
K.Z.
Tiger Woods

Policija je objavila posnetek aretacije Tigerja Woodsa, ki je nastal pred tednom, ko je bil zvezdnik vpleten v prometno nesrečo, vozil pa je pod vplivom substanc. Kot je razvidno iz posnetka, se je igralec golfa s policisti šalil, izrazil pa je tudi skrb glede tega, da so ga opazili na kraju nesreče.

V javnosti je zaokrožil video, ki je nastal med preverjanjem in poznejšo aretacijo Tigerja Woodsa. Ta je bil pred kratkim udeležen v prometni nesreči, policisti pa so, sodeč po zvezdnikovem obnašanju, sklepali, da je omamljen, zato so ga odpeljali na streznitev. 50-letnik je sicer opravil test alkoholiziranosti, a zavrnil testiranje urina.

Na posnetku, ki je zdaj javno dostopen, je Woods odgovoril na vprašanje, ali bo zaigral na svetovnem prvenstvu in dejal: "Upam, da bom. To je odvisno od vas!" Policist, ki je zastavil vprašanje, je nato igralcu golfa odvrnil: "Ni odvisno od mene!" 50-letnik je nato policista prosil, če lahko iz svojega vozila vzame palice za golf, ko so ga vprašali, ali so pomembne, pa je ta povedal: "Z njimi sem zmagal 24 pomembnih!" Eden od policistov je dodal: "Zato pa ti pravijo najboljši vseh časov!"

Woods je nato izrazil zaskrbljenost, da so ga opazili na kraju nesreče, in nad pogovorom s policistoma, a sta mu ta zagotovila, da so območje zavarovali, eden od njiju pa je dodal, da je zvezdnik v živo višji, kot je videti na televiziji.

Na posnetku je slišati tudi, kako je igralec golfa policistoma povedal, da se je pravkar pogovarjal s predsednikom. Z dvignjeno roko, v kateri je držal telefon, pa je nato dodal še: "Skušam se umakniti od vseh." Kot je znano, sta Woods in Trump prijatelja, zato ni nič nenavadnega, če je zares govoril s predsednikom.

Na posnetku je ujeto tudi to, kako zvezdnik opravlja teste treznosti, in nato vožnja do okrožnega zapora. Ko sta ga policista vklenila, je vprašal: "Sem aretiran?" Policist pa mu je odgovoril: "Tokrat ja, saj verjamem, da so vaše običajne sposobnosti oslabljene."

Woods je v zaporu preživel obveznih osem ur do streznitve, nekaj dni po aretaciji pa je na družbenem omrežju zapisal, da se zaveda svojih težav, zato se za nekaj časa umika z igrišč za golf in se bo posvetil zdravljenju.

Razlagalnik

Tiger Woods je eden najbolj znanih in najuspešnejših profesionalnih golfistov v zgodovini. Svoj profesionalni preboj je doživel v sredini 90. let 20. stoletja in od takrat osvojil številne prestižne turnirje, vključno z majorji. Njegova kariera je zaznamovana z izjemnimi dosežki, rekordi in široko prepoznavnostjo, zaradi česar je postal globalna športna ikona.

Donald Trump je ameriški poslovnež in nekdanji predsednik Združenih držav Amerike. Znan je po svoji karieri v nepremičninah, televizijski osebnosti in politiki. Čeprav ni neposredno povezan z golfom kot igralec, je lastnik številnih golf igrišč po svetu. Trump in Tiger Woods sta se v preteklosti večkrat srečala in sta znana kot prijatelja, kar je razvidno tudi iz članka, kjer Woods omenja pogovor s predsednikom med aretacijo.

Test alkoholiziranosti je postopek, ki ga policija uporablja za ugotavljanje, ali je oseba pod vplivom alkohola nad dovoljeno mejo med vožnjo. Najpogosteje se izvaja z izdihanim zrakom (alkoholni meter). Testiranje urina pa je lahko del širšega toksikološkega pregleda, ki ga policija lahko zahteva, da ugotovi prisotnost različnih drog ali drugih substanc v telesu, ki lahko vplivajo na sposobnost varne vožnje. V tem primeru je Woods zavrnil testiranje urina, kar lahko v nekaterih jurisdikcijah vodi do avtomatskih posledic ali dodatnih preiskav.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
tiger woods policija posnetek aretacija
KOMENTARJI8

gonisetaubi
03. 04. 2026 18.53
eto če bi bil belček bi ga obsodili na 15 let zapora
Ici
03. 04. 2026 17.37
Woods je odvisnik. Poglejte ga v obraz. Če ga ne bodo zaprli in ga na ta način prisilili v zdravljenje, se bo prej ali slej vrnil tja, kjer je začel. Na nulo.
ho?emVšolo
03. 04. 2026 15.56
Faca. Sicer skuliran tip, a odvisnik je paċ odvisnik.
Slovenska pomlad
03. 04. 2026 15.18
Politično ga preganjajo, tako kot Janšo in Jankovića.
Arrya
03. 04. 2026 15.34
Ja res, njegovi nasprotniki so mu ulili špirit po grlu pa mu nastavl prikolico da se je zabil v njo in zvrnil...
jajek
03. 04. 2026 15.18
Poglejte ga na sliki kakšen je. Je samo za arest in da se strezni.
Veščec
03. 04. 2026 15.02
kdo od znanih pa ni na substancah,oh dejte no,pa to😵‍💫
osservatore
03. 04. 2026 14.48
Zguba.
