Policija obtožbe spolnih zlorab Russlla Branda predala tožilstvu

Detektivi, ki so preiskovali obtožbe spolnih zlorab britanskega igralca Russlla Branda, so primer predali tožilstvu, saj so zaključili preiskavo in zbrali dokaze, da lahko to zoper zvezdnika vloži obtožnico. Kot so povedali v nedavni izjavi, so zvezdnika trikrat zaslišali, ta pa vse obtožbe od razkritja medijev vztrajno zavrača.

Septembra 2023 so Sunday Times, Times in Channel 4 objavili obsežno preiskavo, v kateri so razkrili, da naj bi britanski igralec Russell Brand spolno zlorabil, posilil in čustveno zlorabil več žensk. Obtožbe je nato začela preiskovati Metropolitanska policija, ki pa je leto pozneje primer zaključila in ga predala tožilstvu, saj so zbrali zadosti dokazov, da lahko zoper igralka vložijo obtožnico, so povedali v izjavi za medije.

Russell Brand FOTO: Profimedia icon-expand

Incidenti naj bi se sicer zgodili med leti 2006 in 2013, ko je 49-letni igralec in komik sodeloval s Channelom 4 in BBC-jem, delal pa je tudi v Hollywoodu. Brand je obtožbe že večkrat zanikal in jih označil za zelo zelo boleče. Policija je v nedavni izjavi dejala, da je po objavi obširnega poročila v medijih, prejela številne prijave žensk, ki so zvezdnika obtožile spolnih prekrškov, v času preiskave pa so moškega v 40. letih trikrat zaslišali. "Poročilo in dokaze smo v obravnavo predali Državni tožilski službi," so še povedali. Tožilstvo je že potrdilo, da je poročilo prejelo, zato lahko začne z obravnavo spolnih obtožb zoper 49-letnega moškega.

Branda je v času, v katerega datirajo obtožbe, bil na vrhuncu slave, saj je vodil oddaje na nacionalni televiziji in radiu ter nastopal v hollywoodskih filmih. Obtožbe zoper zvezdnika vključujejo tudi domnevno nadzorujoče, žaljivo in plenilsko vedenje. BBC je pred časom razkril, da so prejeli pet pritožb zoper zvezdnikovo obnašanje iz časa, ko je na eni od radijskih postaj vodil svojo oddajo. Channel 4 pa se je v začetku leta javno opravičil, ker je spregledal pritožbo, ki je bila zoper Branda podana leta 2009. Opravičilo se je tudi produkcijsko podjetje Banijay UK, saj so se neformalno pojavili določeni pomisleki, ko je Brand vodil oddajo, v kateri so se pogovarjali o dogajanju v Big Brotherju, teh pa niso primerno naslovili in obravnavali, čeprav dogajanje takrat ni eskaliralo.