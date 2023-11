Policija po smrti obiskovalke koncerta Taylor Swift začela preiskavo.

Poročali smo o tragični vesti, da je pred koncertom v Riu de Janeiru prejšnji teden zaradi srčnega zastoja umrla 23-letna obiskovalka koncerta zvezdnice Taylor Swift . V Braziliji so se takrat namreč soočali z ekstremnimi vremenskimi razmerami – vročinskim valom, ki je na stadionu povzročal težave. Po enem tednu od nesrečne smrti dekleta, so se oglasili tiskovni predstavniki oddelka civilne policije in povedali, da preiskujejo, ali je zabavna agencija Time4Fun zagrešila "kaznivo dejanje ogrožanja življenja in zdravja" svojih obiskovalcev koncerta.

"Organizatorji dogodka bodo poklicani na zaslišanje in ponujena jim bo priložnost, da pričajo. Ob enem potekajo tudi drugi koraki, s katerimi preiskujemo vsa dejstva," je pojasnil tiskovni predstavnik. A preiskava naj ne bi bila neposredno povezana samo s primerom smrti 23-letne Ane Clare Benevides, oboževalke Taylor Swift, ki je tragično preminila. Organizatorji koncerta v Riu Time4Fun so se oglasili na družbenih omrežjih v obsežni izjavi: "Udobje, varnost in dobro počutje naših potrošnikov in zaposlenih so vedno naše prioritete. Glede dogodkov v Riu de Janeiru se opravičujemo obiskovalcem, ki niso imeli najboljše možne izkušnje".

V zvezi s 23-letno Benevideso pa so ob tem zapisali: "Popolnoma uničeni smo zaradi izgube ... kljub hitri oskrbi in vsem naporom, ki so jih opravile medicinske ekipe na licu mesta in pozneje v bolnišnici". Zatrdili so javnosti, da je bilo to "prvič v 40. letih njihovega delovanja", da so na enem od njihovih dogodkov morali poročati o smrti. "Na razpolago smo družinskim članom, zagotovili jim bomo vso možno pomoč," kljub temu da naj bi jih Benevidesovi omejili komunikacijo striktno prek odvetnikov. "Razumemo globoko bolečino te nepopravljive izgube, spoštujemo zasebnost družine in krepimo pripravljenost naše organizacije, da sodeluje tako z družino kot z odgovornimi organi, ki še vedno ugotavljajo vzrok smrti," je še dodala družba za zabavo.