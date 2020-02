Policija 44-letnika pridržala zaradi posedovanja nedovoljenih drog

Za informacije smo prosili pristojne na slovenski policiji, ki so nam zgolj sporočili o pridržanju 44-letnega državljana Hrvaške, pri katerem so delavci Finančne uprave 7. februarja našli predmete, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. O tem so obvestili kriminaliste SKP PU Maribor, ki so na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju opravili preiskavo vozila in pri tem zasegli več kot 2,8 kilograma prepovedane droge amfetamin. Osumljeni je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.