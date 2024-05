Policija preiskuje izvor ketamina, zaradi katerega je umrl Matthew Perry

Losangeleška policija je razkrila, da pri preiskavi smrti 54-letnika sodeluje z Agencijo za boj proti drogam in ugotavlja, zakaj je imel igralec v času smrti toliko ketamina v telesu. Ljudje, ki so bili zvezdniku blizu, so preiskovalcem povedali, da se je zvezdnik zdravil z infuzijo ketamina, gre za eksperimentalno zdravljenje, kar je pokazala tudi obdukcija.

Kot so povedali zvezdnikovi prijatelji, ta že 19 mesecev ni bil pod vplivom drog, sicer pa je Perry odprto govoril o svoji odvisnosti in skorajšnji smrti leta 2019, ko mu je zaradi prekomerne zlorabe opioidov počilo debelo črevo. Zvezdnik je nekoč razkril, da ga je iz oči v oči z njegovimi težavami soočila tudi soigralka Jennifer Aniston, ki ga je obtožila, da je na snemanju pod vplivom alkohola. "Vem, da piješ," se je spominjal njenih besed. "Lahko zavohamo," naj bi še dodala, Perry, ki je njen način opisal kot dejanje ljubezni, pa je dodal: "Njene besede so me zadele kot kladivo."