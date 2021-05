Policija preiskuje obtožbe zoper raperja T. I.-ja in njegovo ženo Tiny

Losangeleška policija preiskuje obtožbe, ki jih je zoper raperja T.I. -ja in njegovo ženo Tameko 'Tiny' Harris podala neka ženka. Ta ju obtožuje, da sta jo omamila in spolno zlorabila. Policija ženske v svojem poročilu ni imenovala, a je ta te obtožbe že javno razkrila marca, policijsko poročilo pa prinaša še nekatere nove podrobnosti.

Žrtev trdi, da ji je postalo slabo, potem ko ji je Tiny ponudila kozarec tekile v hotelu, kjer jo je par nato spolno zlorabil, je zapisano v policijskem poročilu. Ženska je policiji takrat dejala, da se spomni, da so bili vsi trije goli v postelji, ona pa je T. I.-ju rekla 'ne', potem ko so že imeli spolne odnose. V poročilu je zapisano tudi, da je ženski takrat v kopalnici postalo slabo.

še ena žrtev, Rachelle Jenks, je v začetku meseca podala prijavo zoper par v Las Vegasu, ali je lasvegaška policija odredila preiskavo, pa ni znano. Da je prijava bila vložena, je potrdil odvetnik Jenksove,Tyrone Blackburn. Blackburn zastopa 11 zlorabljenih žrtev, je sporočil že marca in potrdil, da bo zahteval pravico za vse. Takrat so se pojavile še tri ženske, ki zvezdnika in njegovo ženo obtožujejo spolnih napadov. Ženske, ki ostajajo anonimne, so spregovorile o grozljivih rečeh, ki naj bi jih par počel.