Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Policija preiskuje srečanje nekdanjega princa Andrewa in Epsteina

London, 30. 10. 2026 14.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Princ Andrew

Škotska policija preiskuje informacije o domnevnem bivanju nekdanjega princa Andrewa, obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina in njegove pomočnice Ghislaine Maxwell na gradu Balmoral. V ospredju preiskave so očitki, da naj bi na posestvo proti njihovi volji prepeljali ženske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija preiskuje srečanje nekdanjega princa Andrewa in Jeffreyja Epsteina na gradu Balmoral. Preiskava je trenutno še v začetni fazi, je policija potrdila za časnik Daily Express. Podrobnosti o preiskavi niso želeli razkriti, saj pravijo, da želijo zaščititi žrtve. Britanske oblasti že dlje časa raziskujejo, ali so Epstein in njegovi sostorilci tudi v Veliki Britaniji izkoriščali določene kraje za zlorabe in trgovino z ljudmi.

Nekdanji princ Andrew, Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell
Nekdanji princ Andrew, Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell
FOTO: Profimedia

Škotski grad je bil zatočišče kraljice Elizabete II., Andrewove matere, ki je 8. septembra 2022 umrla na tem posestvu. Sedaj je v lasti kralja Karla III. Andrew in Epstein naj bi na gradu bivala še v času, ko je bila kraljica še živa.

Zaradi vpletenosti v afero Epstein je Andrew Mountbatten-Windsor lani izgubil naziv princa in kraljeve privilegije. Že leta 2019 se je sicer zaradi povezav z Epsteinom, ki je istega leta umrl v zaporu, umaknil iz javnega življenja. V začetku februarja se je moral izseliti iz svojega razkošnega domovanja v Windsorju in se je preselil v eno od poslopij na območju posestva Sandringham. Andrew sicer ves čas zavrača obtožbe, da bi bil vpleten v kriminalne dejavnosti ameriškega finančnika.

Razlagalnik

Grad Balmoral je obsežno posestvo v Aberdeenshireu na Škotskem, ki v lasti britanske kraljeve družine ostaja vse od leta 1852, ko ga je kupil princ Albert za kraljico Viktorijo. Tradicionalno služi kot zasebno poletno in jesensko zatočišče britanskih monarhov, kjer lahko preživljajo čas daleč od oči javnosti.

Ghislaine Maxwell je britanska družabnica in hči medijskega mogotca Roberta Maxwella, ki je bila dolgoletna tesna sodelavka in partnerica Jeffreyja Epsteina. Ameriško sodišče jo je leta 2021 spoznalo za krivo zarote in pomoči Epsteinu pri privabljanju ter spolni zlorabi mladoletnih deklet, zaradi česar prestaja dolgoletno zaporno kazen.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nekdanji princ Andrew Jeffrey Epstein srečanje policija grad Balmoral

Fleetwood Mac ob 50-letnici albuma Rumours z dokumentarnim filmom

24ur.com Tesno prijateljeval z Epsteinom, več žrtev ga obtožuje spolne zlorabe
24ur.com Rimsko tožilstvo odprlo preiskavo Epsteinovih stikov v Italiji
24ur.com Nekdanji princ Andrew s pritožbo nad zakonitost nalogov za preiskavo
24ur.com Clinton in princ Andrew posneta med spolnimi odnosi z Epsteinovimi dekleti?
24ur.com Britanska policija ne bo ukrepala zoper princa
24ur.com Britanska vlada razmišlja o izključitvi princa Andrewa iz nasledstva
24ur.com Policijski nalogi za preiskavo princa Andrewa nezakoniti
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek
Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
dominvrt
Portal
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022