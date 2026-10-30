Policija preiskuje srečanje nekdanjega princa Andrewa in Epsteina

Policija preiskuje srečanje nekdanjega princa Andrewa in Jeffreyja Epsteina na gradu Balmoral. Preiskava je trenutno še v začetni fazi, je policija potrdila za časnik Daily Express . Podrobnosti o preiskavi niso želeli razkriti, saj pravijo, da želijo zaščititi žrtve. Britanske oblasti že dlje časa raziskujejo, ali so Epstein in njegovi sostorilci tudi v Veliki Britaniji izkoriščali določene kraje za zlorabe in trgovino z ljudmi.

Škotski grad je bil zatočišče kraljice Elizabete II., Andrewove matere, ki je 8. septembra 2022 umrla na tem posestvu. Sedaj je v lasti kralja Karla III. Andrew in Epstein naj bi na gradu bivala še v času, ko je bila kraljica še živa.

Zaradi vpletenosti v afero Epstein je Andrew Mountbatten-Windsor lani izgubil naziv princa in kraljeve privilegije. Že leta 2019 se je sicer zaradi povezav z Epsteinom, ki je istega leta umrl v zaporu, umaknil iz javnega življenja. V začetku februarja se je moral izseliti iz svojega razkošnega domovanja v Windsorju in se je preselil v eno od poslopij na območju posestva Sandringham. Andrew sicer ves čas zavrača obtožbe, da bi bil vpleten v kriminalne dejavnosti ameriškega finančnika.