Policija preiskuje srečanje nekdanjega princa Andrewa in Epsteina

Policija preiskuje srečanje nekdanjega princa Andrewa in Jeffreyja Epsteina na gradu Balmoral. Preiskava je trenutno še v začetni fazi, je policija potrdila za časnik Daily Express. Podrobnosti o preiskavi niso želeli razkriti, saj pravijo, da želijo zaščititi žrtve. Britanske oblasti že dlje časa raziskujejo, ali so Epstein in njegovi sostorilci tudi v Veliki Britaniji izkoriščali določene kraje za zlorabe in trgovino z ljudmi.
Škotski grad je bil zatočišče kraljice Elizabete II., Andrewove matere, ki je 8. septembra 2022 umrla na tem posestvu. Sedaj je v lasti kralja Karla III. Andrew in Epstein naj bi na gradu bivala še v času, ko je bila kraljica še živa.
Zaradi vpletenosti v afero Epstein je Andrew Mountbatten-Windsor lani izgubil naziv princa in kraljeve privilegije. Že leta 2019 se je sicer zaradi povezav z Epsteinom, ki je istega leta umrl v zaporu, umaknil iz javnega življenja. V začetku februarja se je moral izseliti iz svojega razkošnega domovanja v Windsorju in se je preselil v eno od poslopij na območju posestva Sandringham. Andrew sicer ves čas zavrača obtožbe, da bi bil vpleten v kriminalne dejavnosti ameriškega finančnika.
Grad Balmoral je obsežno posestvo v Aberdeenshireu na Škotskem, ki v lasti britanske kraljeve družine ostaja vse od leta 1852, ko ga je kupil princ Albert za kraljico Viktorijo. Tradicionalno služi kot zasebno poletno in jesensko zatočišče britanskih monarhov, kjer lahko preživljajo čas daleč od oči javnosti.
Ghislaine Maxwell je britanska družabnica in hči medijskega mogotca Roberta Maxwella, ki je bila dolgoletna tesna sodelavka in partnerica Jeffreyja Epsteina. Ameriško sodišče jo je leta 2021 spoznalo za krivo zarote in pomoči Epsteinu pri privabljanju ter spolni zlorabi mladoletnih deklet, zaradi česar prestaja dolgoletno zaporno kazen.
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