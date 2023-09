Policija prejela nove obtožbe zoper Russlla Branda

Metropolitanska policija pravi, da bo začela preiskavo novih obtožb o spolnih zločinih, ki so jih prejeli zoper komika Russlla Branda, ki so ga štiri ženske obtožile posilstva in spolnih zlorab. Obtožbe so bile najprej objavljene v medijih, 48-letni Britanec pa jih vse od objave vztrajno zanika in trdi, da so bili vsi njegovi odnosi sporazumni.

Policija v Združenem kraljestvu je potrdila, da je prejela "številne obtožbe spolnih prestopkov" v Londonu in drugod po državi, vendar dodajajo, da niso aretirali nikogar. Obtožbe so se pojavile po skupni preiskavi časopisov Sunday Times, The Times in Channel 4 Dispatches, v kateri so štiri ženske obtožile komika Russlla Branda spolnega napada in posilstva.

icon-expand Russell Brand se bo moral soočiti z novimi obtožbami spolnih zlorab. FOTO: Profimedia

Detektiv Andy Furphy iz osrednjega specializiranega kriminalističnega poveljstva Meta je dejal: "Še naprej spodbujamo vsakogar, ki meni, da je bil morda žrtev spolnega kaznivega dejanja, ne glede na to, kako dolgo nazaj je to bilo, da nas kontaktira. Zavedamo se, da se lahko zdi, da je to težko narediti, in želim vas pomiriti, da imamo na voljo ekipo specializiranih uradnikov za svetovanje in podporo."

Policija dodaja, da spodbuja vse, ki verjamejo, da so bili morda žrtev spolnega kaznivega dejanja, da stopijo v stik z njimi. Nove obtožbe prihajajo po tem, ko je Met prejšnji teden sporočil, da je prejel poročilo o domnevnem spolnem napadu v Sohu v središču Londona iz leta 2003.