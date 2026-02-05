Naslovnica
Tuja scena

Policija prijela osumljenca, ki je na Čolićevo vilo odvrgel ročno bombo

Beograd, 05. 02. 2026 07.51 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
K.Z.
Zdravko Čolić

Kot poročajo srbski mediji, so policisti dan po napadu na vilo Zdravka Čolića v Dedinjah prijeli osumljenca, ki je odvrgel ročno bombo. Po nalogu, ki ga je izdalo tožilstvo v Beogradu, so prijeli 33-letnega M. S. Pevca v času eksplozije ni bilo doma.

Pripadniki Uprave kriminalistične policije (UKP) so zaradi napada na vilo Zdravka Čolića aretirali 33-letnega M. S., poročajo srbski mediji. Moški je v pridržanju, zakaj je na pevčevo vilo odvrgel eksplozivno sredstvo, pa za zdaj ni znano. Čeprav so srbski mediji sprva poročali, da naj bi v času napada Čolić z družino bil v hiši, pa je 74-letnik navedbe zanikal in sporočil, da se je nahajal v Zagrebu, z ženo in hčerko pa je vse v redu.

Policija je aretirala osumljenca za napad na vilo Zdravka Čolića.
Policija je aretirala osumljenca za napad na vilo Zdravka Čolića.
FOTO: Dario Horvat

"Sem v Zagrebu, kjer končujem zadnje pesmi za novi album. V Beogradu je vse v redu, hvala bogu, da so vsi zdravi. Razumem zanimanje medijev, vendar moram poudariti, da so bile nekatere izjave interpretirane na način, ki ne ustreza resničnemu stanju. Mislim, da je pomembno, da se informacije širijo odgovorno in na podlagi preverjenih dejstev. Preiskava še poteka in čakamo na policijsko poročilo," je po napadu sporočil Čolić.

Kot je prvi poročal Blic, je policijo poklicala pevčeva žena Aleksandra. Škoda po napadu naj bi bila velika, poškodovanih pa ni bilo.

zdravko čolić napad bomba vila pevec osumljenec

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MC King
05. 02. 2026 09.06
V eni od pesmi omenja ćigane.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
05. 02. 2026 08.49
Maxx.. o bivši jugi in jugovičih zanima samo vas, ne vem, kaj od dol bi lahko bilo tako zanimivo za nas, razen... POPOLNOMA NIČ?
Odgovori
+2
3 1
Sekira
05. 02. 2026 08.39
Mafijske Dedinje.
Odgovori
+1
1 0
Fossil
05. 02. 2026 08.07
Ja to nas v Sloveniji full zanima!!
Odgovori
+8
11 3
Maxx365
05. 02. 2026 08.40
Kakšni članki pa tebe zanimajo? O janši lahko bereš na NoriTv.
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
