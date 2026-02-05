Policija prijela osumljenca, ki je na Čolićevo vilo odvrgel ročno bombo

Pripadniki Uprave kriminalistične policije (UKP) so zaradi napada na vilo Zdravka Čolića aretirali 33-letnega M. S. , poročajo srbski mediji. Moški je v pridržanju, zakaj je na pevčevo vilo odvrgel eksplozivno sredstvo, pa za zdaj ni znano. Čeprav so srbski mediji sprva poročali, da naj bi v času napada Čolić z družino bil v hiši, pa je 74-letnik navedbe zanikal in sporočil, da se je nahajal v Zagrebu, z ženo in hčerko pa je vse v redu.

"Sem v Zagrebu, kjer končujem zadnje pesmi za novi album. V Beogradu je vse v redu, hvala bogu, da so vsi zdravi. Razumem zanimanje medijev, vendar moram poudariti, da so bile nekatere izjave interpretirane na način, ki ne ustreza resničnemu stanju. Mislim, da je pomembno, da se informacije širijo odgovorno in na podlagi preverjenih dejstev. Preiskava še poteka in čakamo na policijsko poročilo," je po napadu sporočil Čolić.

Kot je prvi poročal Blic, je policijo poklicala pevčeva žena Aleksandra. Škoda po napadu naj bi bila velika, poškodovanih pa ni bilo.