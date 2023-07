Policija: Smrt Sinéad O'Connor ni sumljiva

Policija pravi, da smrti Sinéad O'Connor ne obravnavajo kot sumljivo po odkritju njenega trupla. Pevka in aktivistka, ki je bila najbolj znana po pesmi Nothing Compares 2 U, ki jo je napisal Prince, je umrla stara 56 let na svojem domu v Londonu. Kot je sporočila policija, so jo našli neodzivno in jo na kraju razglasili za mrtvo.

"Pripravili bomo dokumente za mrliškega oglednika," so v izjavi za javnost sporočile oblasti. Njeno smrt je potrdila pevkina družina, ki je v tem težkem času zaprosila za spoštovanje zasebnosti in dodala, da so skupaj z njenimi prijatelji uničeni.

icon-expand Sinead O'Connor FOTO: Profimedia

Od pevke so se z objavami na družbenih omrežjih poslovili številni glasbeni kolegi in drugi zvezdniki. Pevka Annie Lennox je O'Connorjevo označila za "ostro in krhko ... Impulzivno, drzno in lepo ... Z neverjetnim glasom". "Naj te angeli držijo v svojih nežnih rokah in ti dajo počitek," je dodala. Chrissie Hynde, pevka skupine Pretenders, je za BBC Radio 2 povedala: "Bila je res zabavna oseba, z njo se je bilo tako noro družiti. Nedvomno je na boljšem mestu – zato leti naprej, dragi angel."

Poklonil se ji je tudi irski premier Leo Varadkar, ki je dejal, da je bila njena glasba "ljubljena po vsem svetu in da njenemu talentu ni para". Pevec skupine The Smiths Morrissey je na svoji spletni strani zapisal: "Imela je pogum spregovoriti, ko so vsi ostali varno tiho. Nadlegovali so jo preprosto zato, ker je bila sama. Njene oči so se končno zaprle v iskanju duše, ki bi jo lahko imenovala za svojo." Pevka je pred več kot letom dni izgubila sina, ki si je sodil sam, po njegovi smrti pa žalosti ni mogla premagati. V svoji zadnji objavi na družbenem omrežju je Sinead tvitnila sliko svojega pokojnega sina in zapisala: "Od takrat živim kot neumrlo nočno bitje. Bil je ljubezen mojega življenja, svetilka moje duše."