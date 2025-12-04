Policija je sporočila, da nima dokazov, da je bila Tara Reid omamljena

Pred dnevi je ameriški TMZ prvi objavil posnetke igralke Tare Reid, ki ji pomagajo na voziček, pozneje pa so zvezdnico Ameriške pite iz hotela v Chicagu odpeljali reševalci. Njen tiskovni predstavnik je v izjavi za medije povedal, da 50-letnica verjame, da so ji v hotelskem baru podtaknili nekaj v pijačo, a policija sporoča, da ni našla dokazov, ki bi to potrdili.

Igralko Taro Reid so pred dnevi na vozičku odpeljali iz hotelskega bara v Chicagu, zvezdnica pa je pozneje v izjavi, ki jo je dala prek tiskovnega predstavnika, sporočila, da je bila omamljena. Kot je dodala, je podala prijavo na policijo, ta pa je zdaj za People povedala, da po pregledu nadzornih kamer nimajo dokazov, da bi zvezdnico kdo omamil.

Tara Reid trdi, da so jo v hotelskem baru omamili. FOTO: Profimedia icon-expand

"Čeprav video posnetki prikazujejo Taro Reid v hotelskem baru, pa nikjer ni razvidno, da bi kdo poskušal kaj dodati v njeno pijačo. Lahko potrdimo, da je natakar njen kozarec, ko je odšla od šanka, pokril, to pa je običajen postopek v takšnih primerih," so v izjavi sporočili z Oddelka za javno varnost Rosemonta in dodali, da je preiskava še vedno v teku in da čakajo na bolnišnične izsledke. "V tem trenutku še ne moremo potrditi, če in kakšne kemične snovi je bolnišnica našla v njenih izvidih," so sporočili in dodali, da z igralko sodelujejo, ki pa tudi še nima izvidov pregleda. "Ko bomo dobili rezultate ali dodatne informacije, bodo naši detektivi temu primerno postopali. V tem trenutku ne moremo govoriti o nobenem kaznivem ravnanju in ne preiskujemo nikogar. Dokler nimamo dokazov, da je bilo v pijačo podtaknjeno sredstvo za omamljanje, je to le dober opomin vsem, naj je ne puščajo nenadzorovane. Če kdaj menite, da ste bili omamljeni proti svoji volji ali se počutite, da ste v nevarnosti, o tem obvestite lokalne oblasti," so zaključili izjavo.

'nihče po eni pijači onesposobljen ne konča za osem ur v bolnišnici'

"Pod črto vsi vemo, da nihče kar tako po eni pijači ne konča za osem ur v bolnišnici onesposobljen," je prek svojega tiskovnega predstavnika v izjavi za People sporočila Reid. "Zadnje, kar se spomnim, je, da sem popila pijačo in se naslednji dan zbudila v bolnišnici. To je bila najstrašnejša stvar, kar se mi je kdaj zgodila. Počutila sem se popolnoma nemočna. Zame je to bila grozljiva izkušnja in je močno načela moje duševno zdravje. Tega ne morem prespati, saj je zelo strašljivo, ker ne vem, kaj se mi je zgodilo. Verjamem, da so me omamili. Nekaj se mi je zgodilo," je dodala.