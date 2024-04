Policija sporočila, da smrt igralca Cola Bringsa Plentyja ni bila nasilna

Smrt igralca Cola Bringsa Plentyja , ki je sicer nečak zvezdnika serije Yellowstone Moja Bringsa Plentyja , nima znakov nasilja, je sporočil šerifov urad okrožja Johnson na družbenih omrežjih. 27-letnika so pred dnevi našli mrtvega na gozdnatem območju v zvezni državi Kansas, potem ko so ga iskali, ker je bil pogrešan.

"Ko sem se srečal s člani Colove družine in člani naše indijanske skupnosti, jasno vidim, da nismo tam, kjer bi morali biti v partnerstvu s skupnostjo, ki je zelo pomembna za zgodovino Lawrencea in njegovo trenutno kulturo," je priznal in dodal: "Upam, da bodo mostovi, ki jih gradimo, in partnerstva, ki jih oblikujemo med našo indijansko skupnostjo in našo policijo, ustvarili odnos, ki ne bo le povečal zaupanja in razumevanja, temveč bo tudi v zgled drugim skupnostim."

Mladega igralca so zadnjič opazili 31. marca, 2. aprila pa je bil prijavljen kot pogrešan. Le nekaj ur pozneje so ga imenovali kot osumljenega nasilja v družini, potem ko se je policija odzvala na krike ženske, ki je prosila za pomoč. Cola sicer niso našli na kraju dogajanja, so pa na družbenem omrežju potrdili, da imajo razlog za njegovo aretacijo.

Potem ko so njegovo truplo našli v bližini praznega vozila, je njegov oče Joe Brings Plenty potrdil tragično novico v izjavi, ki jo je Mo delil na Instagramu."Vsem želimo izraziti iskreno hvaležnost za molitve in pozitivne misli, ki ste jih poslali za Cola," je zapisal."Prav tako bi se radi zahvalili vsem, ki so nam stali ob strani, ko smo iskali mojega sina, in zagotovili vire, ki smo jih potrebovali za razširitev območij iskanja," je še dodal."Ta teden sem izvedel, koliko ljudi pozna dobroto Colovega srca in ga ima rado." Vzrok smrti 27-letnika še ni znan.