Policija potrdila vzrok smrti pevke

Mediji so se dokopali do uradnega poročila, v katerem je zapisano, kaj je botrovalo usodni avtomobilski nesreči, v kateri je umrla ameriška pevka. Zvezdica je umrla zaradi hude telesne poškodbe, v krvi pa so ji odkrili previsoke količine alkohola.

Kot smo že poročali, je septembra umrla 30-letna country pevka Kylie Rae Harris. Umrla je v prometni nesreči, v katero so bila vpletena tri vozila, umrlo je tudi 16-letno dekle, tretji voznik pa je bil nepoškodovan. Že takrat je policija sumila, da je pevka vozila opita ter prehitro, ko se je zaletela v zadnji del vozila pred seboj, nato je zapeljala na nasprotni vozni pas in grdo trčila v avto, ki ga je vozila najstnica. Zdaj pa so se ameriški mediji dokopali do uradnih dokumentov ob zaključitvi preiskave. Tako TMZ kot E! News poročata, da je imela zvezdnica v krvi preseženo koncentracijo alkohola v krvi – kar trikratno vsebnost alkohola, ko je dovoljeno. Zvezdnica je vozila nad dovoljeno mejo hitrosti (mediji pišejo, da je vozila več kot 160 kilometrov na uro), ko je zadela vozila 16-letne Marie Elene Cruz. Obe dekleti sta umrli na licu mesta. "Zdaj končana preiskava podpira našo domnevo, ki smo jo postavili v času naše preiskave–voznica je v opitem stanju vozila prehitro," je potrdil tudi šerif Jerry Hogrefe. Čeprav sta bili obe voznici prilepiti z varnostnim pasom, je bila hitrost prevelika in udarec je bil usoden za obe udeleženki nesreče. Pevka se je v preteklosti že soočila z vožnjo pod vplivom alkohola in prehitre vožnje – leta 2014 je morala pred sodnika zaradi prehitre vožnje, leta 2017 pa jo je policija ustavila, ker je sumila, da vozi v opitem stanju, sodnik ji je vsakič dosodil denarno kazen. Harrisova je za seboj pustila šestletno hčerko, le nekaj dni pred smrtjo pa je pevka zapisala, da je ista cesta vzela tudi njenega očeta.