Policija uradno zaključila preiskavo smrti igralke Hayden Panettiere

"Na podlagi ugotovitev mrliškega oglednika in policijske preiskave je igralka Hayden Panettiere umrla zaradi nenamernega predoziranja. Lokalna policija je zaključila preiskavo," je za Page Six povedal tiskovni predstavnik. Zvezdnico so neodzivno našli v najetem stanovanju v Južni Karolini 16. avgusta. Stara je bila 36 let.

Hayden Panettiere FOTO: Profimedia

Kot je septembra razkrilo poročilo mrliškega oglednika, je imela igralka v krvi več različnih substanc, med njimi tudi fentanil, ki naj bi bil zanjo usoden. Znakov nasilne smrti niso odkrili. Kljub temu je policija okoliščine njene smrti še naprej preiskovala. Z zvezdnico sta v Južno Karolino odpotovala tudi partner Brian Hickerson in njegov brat Zach, ki naj bi neodzivno Hayden tudi našel in na pomoč poklical reševalce.

V stanovanju naj bi našli droge, zdravila na recept in pripomočke za uporabo drog, ob zvezdnici pa tudi zdravilo Narcan, ki se ga uporablja za izničenje učinkov opiatov. Kot je septembra poročal Page Six, naj bi se Hayden nedavno že predozirala, pred smrtjo pa naj bi bila dva ali tri tedne na zdravljenju odvisnosti.