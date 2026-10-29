Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Policija uradno zaključila preiskavo smrti igralke Hayden Panettiere

Los Angeles, 29. 10. 2026 17.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Hayden Panettiere

Preiskava smrti igralke Hayden Panettiere je tudi uradno zaključena. Zvezdnica serije Heroji je umrla pred dvema mesecema zaradi prevelikega odmerka drog, policija pa je ugotovila, da je šlo za smrt zaradi nenamernega predoziranja.

"Na podlagi ugotovitev mrliškega oglednika in policijske preiskave je igralka Hayden Panettiere umrla zaradi nenamernega predoziranja. Lokalna policija je zaključila preiskavo," je za Page Six povedal tiskovni predstavnik. Zvezdnico so neodzivno našli v najetem stanovanju v Južni Karolini 16. avgusta. Stara je bila 36 let.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere
FOTO: Profimedia

Kot je septembra razkrilo poročilo mrliškega oglednika, je imela igralka v krvi več različnih substanc, med njimi tudi fentanil, ki naj bi bil zanjo usoden. Znakov nasilne smrti niso odkrili. Kljub temu je policija okoliščine njene smrti še naprej preiskovala. Z zvezdnico sta v Južno Karolino odpotovala tudi partner Brian Hickerson in njegov brat Zach, ki naj bi neodzivno Hayden tudi našel in na pomoč poklical reševalce.

Preberi še 11-letna hči Hayden Panettiere na sodišču v spremstvu očeta Vladimirja Klička

V stanovanju naj bi našli droge, zdravila na recept in pripomočke za uporabo drog, ob zvezdnici pa tudi zdravilo Narcan, ki se ga uporablja za izničenje učinkov opiatov. Kot je septembra poročal Page Six, naj bi se Hayden nedavno že predozirala, pred smrtjo pa naj bi bila dva ali tri tedne na zdravljenju odvisnosti.

Preberi še Hayden Panettiere pred smrtjo skrivaj na zdravljenje zaradi prevelikega odmerka

Igralka, ki je zaslovela že v otroštvu, se je več let borila z odvisnostjo, po rojstvu hčerke Kaye pa je zapadla v poporodno depresijo. O svojih težavah je tudi javno govorila in o njih pisala v svoji knjigi spominov, ki jo je izdala maja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Hayden Panettiere smrt igralka vzrok preiskava policija

Direktor komunikacij Bele hiše: Minaj bi lahko bila naša nova tiskovna predstavnica

24ur.com Po smrti Hayden Panettiere odprta preiskava: vzrok smrti še vedno ni znan
24ur.com Razkrit uradni vzrok smrti Hayden Panettiere
Zadovoljna.si Policisti naj bi bili šokirani nad vedenjem fanta Hayden Panettiere, ko so jo razglasili za mrtvo
24ur.com Umrla zvezdnica serije Heroji Hayden Panettiere
24ur.com V 29. letu umrl brat igralke Hayden Panettiere
24ur.com Umrla Angela Lansbury, zvezdnica serije Umor, je napisala
24ur.com Umrl 48-letni zvezdnik filma Parazit
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
zadovoljna
Portal
Tragična smrt 32-letne vplivnice pretresla sledilce: za seboj je pustila triletnega sina
4 znamenja, pri katerih bo retrogradni Merkur odprl stare rane
4 znamenja, pri katerih bo retrogradni Merkur odprl stare rane
Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede
Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
vizita
Portal
Ena doza protitelesa zaustavila virus, podoben virusu HIV
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Od 40 cigaret na dan do življenja brez dima: kako prenehati?
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
cekin
Portal
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Najbolj drzna upokojitvena ideja desetletja doživela 'brodolom'
Najbolj drzna upokojitvena ideja desetletja doživela 'brodolom'
moskisvet
Portal
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Umrla priljubljena igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
Umrla priljubljena igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
dominvrt
Portal
Imate doma ciklamo? To naredite še pred zimo, da bo čim dlje cvetela
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
okusno
Portal
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Barbar
Barbar
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022