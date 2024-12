Policija v Čilu našla ukradene ure Keanuja Reevesa

Čilska policija je sporočila, da je odkrila tri ure zvezdnika Keanuja Reevesa, vključno z rolexom v vrednosti skoraj devet tisoč evrov, za katere se domneva, da so bile konec leta 2023 ukradene iz igralčevega doma v Los Angelesu. Uro Rolex Submariner z vgraviranim igralčevim imenom in besedami "2021, JW4, hvala, John Wick pet" so našli v soboto v vzhodnem Santiagu med policijsko operacijo, povezano z nizom lokalnih ropov. Leta 2021 naj bi Reeves podaril Rolex Submariners kaskaderjem, s katerimi je sodeloval pri četrtem delu uspešne filmske franšize.