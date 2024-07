Policija v preiskavi smrti Matthewa Perryja zaslišala še eno znano osebo

Vir je razkril še, da naj bi drug drugega napotila vsak k svojemu zdravniku, da bi lažje prišla do potrebnega odmerka, pogosto pa sta se pogovarjala o zasvojenosti in si zaupala bitke v zvezi z bojem proti odvisnosti. To je že druga znana ženska, ki jo kriminalisti povezujejo z zvezdnikovo smrtjo.

Perry je umrl v starosti 54 let. Konec oktobra so ga našli v masažni kadi na njegovem domu v Los Angelesu. Po obdukcijskih poročilih je umrl zaradi akutnih učinkov ketamina in utopitve. Pri preiskovanju njegove smrti oblasti sodelujejo z Agencijo za boj proti drogam in ugotavljajo, zakaj je imel v času smrti toliko ketamina v telesu. Ljudje, ki so bili zvezdniku blizu, so preiskovalcem povedali, da se je zdravil z infuzijo ketamina. Gre za eksperimentalno zdravljenje, kar je pokazala tudi obdukcija.