Policija v primeru spornega intervjuja s princeso Diano ne bo ukrepala

Metropolitanska policija je sporočila, da je po izvedbi neodvisnega pregleda metod, uporabljenih za pridobitev intervjuja s princeso Diano, ugotovila, da ni dokazov o dejavnostih, ki bi predstavljale kaznivo dejanje. Predmet preiskave so bile sporne metode BBC-jevega novinarja Martina Bashirja, ki se je leta 1995 v želji po udarni vsebini intervjuja zatekel k zavajanju in lažem.

icon-expand Policija v primeru Martina Bashirja ni našla sledi kaznivega dejanja. FOTO: Profimedia

Odmevno poročilo upokojenega sodnika Johna Dysona je maja razkrilo, da je novinar Martin Bashir do pogovora s princeso Diano, ki si ga je v okviru BBC-jeve oddaje Panorama ogledalo rekordnih 22,8 milijona ljudi in ki je osvojil niz televizijskih nagrad, dokopal s pomočjo prevare. Ponaredil je namreč bančne izpiske, ki so lažno nakazovali, da so nekateri Dianini najbližji sodelavci prejemali plačilo varnostnih služb za opravljanje nadzora nad njo. Novinar je te izpiske pokazal Dianinemu bratu, Charlesu Spencerju, in ga tako prepričal, da mu je uredil srečanje z Diano, tako da si je lahko pridobil njeno zaupanje, kar je bilo po Dysonovem mnenju v hudem nasprotju z uredniškimi smernicami medijske mreže. Marca so z londonske policije sporočili, da kazensko preiskovanje BBC-jevega intervjuja iz leta 1995 ''ni primerno'', kasneje pa so se vendarle odločili, da bodo podrobneje pregledali primer: "Po objavi poročila Lorda Dysona, nekdanjega britanskega sodnika, smo se odločili oceniti njegovo vsebino in se prepričati, da ni nobenih pomembnih novih dokazov."

Preiskava se je zdaj končala, sledi kaznivih dejanj pa niso našli. Angleška policija je v v izjavi za javnost zapisala: "Marca 2021 je Metropolitanska policijska služba ugotovila, da ni primerno začeti kazenske preiskave obtožb o nezakonitih dejavnostih v zvezi s predvajanjem dokumentarca leta 1995. Po objavi poročila gospoda Dysona v maju so specializirani detektivi ocenili njegovo vsebino in pozorno pogledali zakon. Znova so pridobili neodvisen pravni nasvet od državnega zastopnika in se posvetovali s kronskim tožilstvom. Posledično MPS ni identificirala dejavnosti, ki bi predstavljale kaznivo dejanje, zato bo postopek ustavljen."