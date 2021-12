Policija vložila preiskovalni nalog za vpogled v telefon Aleca Baldwina

Oblasti iz Santa Feja so vložile preiskovalni nalog, v katerem zahtevajo izročitev mobilnega telefona igralca Aleca Baldwina, saj naj bi na podlagi telefonskih pogovorov, ki jih je zvezdnik opravil po smrti Halyne Hutchins, lažje ugotovili, kaj se je na snemanju dogajalo pred tragično nesrečo, ki se je zgodila oktobra.

Policisti in preiskovalci, ki še vedno raziskujejo in sestavljajo delčke dogajanja tistega dne, ko je bila na snemanju filma Rust po nesreči do smrti ustreljena direktorica fotografije Halyna Hutchins, so vložili preiskovalni nalog za vpogled v telefon Aleca Baldwina. Oblasti so namreč prepričane, da bodo lahko s pomočjo pogovorov, ki jih je opravil 63-letni igralec, razvozlale, kaj se je dogajalo tistega dne.

icon-expand Alec Baldwin FOTO: AP

Preiskovalci naj bi igralca že prosili za izročitev telefona, a jih je ta zavrnil in dejal, da jim ga bo izročil šele, ko mu bodo predložili preiskovalni nalog, poroča The Post. Baldwin je oktobra med tem, ko je vadil prizor streljanja z rekvizitno pištolo, v kateri so se znašli pravi naboji, do smrti ustrelil Hutchinsovo in ranil režiserja Joela Souzo. Policija je sporočila, da so s pomočjo Halyninega telefona že prišli do vsebine pogovorov, ki so bili opravljeni pred 14. julijem in v katerih se omenja slabo stanje produkcijske ekipe. Oblasti zato verjamejo, da bodo tudi na igralčevem telefonu našle informacije, ki segajo v čas pred začetkom snemanja, te pa bodo ključne za preiskavo.

Policija je že pridobila korespondenco med igralcem in orožarko, ki je bila prisotna na snemanju. Med dopisovanjem sta govorila o tipu orožja, ki bo uporabljeno v prizoru, v poročilu pa je navedeno, da naj bi Alec zahteval večjo pištolo. Izbral si je pištolo Colt z rjavim ročajem. Gutierrez-Reedova je preiskovalcem v zapriseženi izjavi povedala, da je po streljanju pregledala pištolo in ugotovila, da so bili preostali naboji v pištoli slepi. V izjavi je dodala, da ne verjame, da bi bil kdo v ekipi tako sovražno nastrojen, da bi v pripravljeno rekvizitno pištolo podtaknil prave naboje.