Začeli s preiskavo Marilyna Mansona zaradi številnih obtožb

Preiskava se začenja nekaj tednov po tem, ko je igralka Eva Rachel Wood javnost presenetila z obtožbami po več kot 10 letih po končani zvezi. Povedala je, da ji je 'opral možgane', jo zmanipuliral ter bil do nje nasilen, zdaj pa ima dovolj življenja v strahu, zato se je odločila deliti svojo zgodbo. S tem je opogumila še druge nekdanje partnerice svetovno znanega pevca, da so prav tako delile svojo zgodbo. Ashley Walters , sicer fotografinja, ki je z Mansonom večkrat sodelovala, je povedala, da ima zaradi njega še vedno posttravmatsko stresno motnjo, bori pa se tudi z depresijo. Podobno je povedala tudi Ashley Lindsay Morgan , ki je še dejala, da ima zaradi glasbenika še danes nočne more.

Manson kljub številnim obtožbam še vedno zanika vse navedbe. Kmalu se je namreč odzval na Instagramu, kjer je zapisal: "Očitno je, da sta moja umetnost in moje življenje že dolgo časa magnet kontroverznosti, a te zadnje obtožbe o meni so grozovito izkrivljanje resnice. Moja intimna razmerja so bila vedno sporazumna in s partnerji podobnih misli. Ne glede na to, kako in zakaj so se nekatere odločile napačno predstaviti našo preteklost, je to moja resnica."A zaradi obtožb je že ostal brez založbe Loma Vista Recordings in dolgoletnega menedžerjaTonyja Ciullo.