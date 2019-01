Policija znova potrkala na vrata – tokrat zaradi nasilja

Ameriška manekenka Blac Chynaje bila pred leti v razmerju z Robom Kardashianom, s katerim ima hčerko Dream. Pred dnevi pa so jo ravno zaradi hčerke obiskali policisti, kajti prejeli so anonimen klic, da je Chyna pijana in da v takšnem stanju ne more skrbeti za otroka. A izkazalo se je, da je bila prijava lažna, kajti policisti niso našli nobenih sledi alkohola ali drugih prepovedanih substanc, prav tako pa nič ni kazalo na to, da bi Chyna svojega otroka zanemarjala.

Zdaj pa je starleta s svojim novim fantom, 30-letnimKidom Buujem, odpotovala na eksotične počitnice, kjer pa je znova prišlo do incidenta, in znova se je vpletla policija. Po pisanju spletne strani TMZ naj bi se golobčka prepirala, prepir pa se je končal s pretepom, Chyna naj bi svojega fanta popraskala, on pa jo je prijel za vrat in jo porinil ob steno. Parček o tem ni dal nobene javne izjave, Chyna pa je na Instagramu dejala le, da kljub trenutkom, ko so stvari videti slabo, moramo ostati pozitivni ...

To pa najbrž ne velja za njenega nekdanjega, kajti za njen odhod v tujino je izvedel šele, ko ji je pripeljal hčerko in obstal pred zaprtimi vrati. Tuji mediji pa pišejo tudi, da bi se morala starleta zaradi hčerke zglasiti na sodišče, a očitno so bile počitnice boljša alternativa.