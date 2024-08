Policist z orožjem v roki plesal na popularno pesem o razhodu

"Med gledanjem posnetka sem zardela, mislim, da sem se zaljubila," je pod posnetek policista, ki pleše in poje na We Are Never Ever Getting Back Together zapisala ena od uporabnik na TikToku. Na posnetku, ki je zaokrožil splet, je moč videti oboroženega policista, ki je med opravljanjem dolžnosti in varovanju ljudi našel nekaj trenutkov za užitek in se zibal ob ritmu popularne pesmi o razhodu.