Policisti aretirali člane tolpe, ki so ustrelili igralca Johnnyja Wactorja

25. maja se je Johnny Wactor znašel ob nepravem času na nepravem mestu. Sredi noči je namreč zasačil Roberta Barceleauja, Sergia Estrado, Leonela Gutierreza in Franka Olana , ki so iz njegovega avta poskusili ukrasti katalizator. In čeprav viri zatrjujejo, da ni iskal težav in je fante le prijazno prosil, naj odidejo, so bili očitno tako presenečeni, da so ga ustrelili.

Zvezdnik serije Splošna bolnišnica je umrl star 37 let, malo po tistem, ko so ga zaradi strelnih ran prepeljali v bolnišnico. Kot je po njegovi smrti povedala njegova sodelavka, ki ga je spremljala na poti od bara do avtomobila, je bil zelo pogumen. "Bila sem z Johnnyjem v njegovih zadnjih trenutkih in tukaj sem, da sem njegov glas po tako nepredstavljivih dogodkih. Fantom nisva bila nikakršna grožnja in Johnny je ostal miren kot vedno, preprosto je izjavil, da je to njegov avto in naj odidejo," je po zvezdnikovi smrti povedala Anita Joy.