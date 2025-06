'Politična prepričanja J.K. Rowling ne bodo vplivala na novo serijo'

Oboževalce je zanimalo, ali piše scenarij za serijo, ki naj bi jo posneli letos, predvajali pa prihodnje leto, poroča Variety. Njihove špekulacije je zanikala. "Ne, vendar sem tesno sodelovala z izjemno nadarjenimi pisci."

Sodelovanje je prejelo ogromno polemik zaradi njenega glasnega nasprotovanja transspolnim osebam, ki jih je skupnost označila za transfobne in žaljive. Bloomberg je aprila 2023 (ko je bila adaptacija prvič napovedana) poročal, da bo Rowling vpletena pri seriji, da bi zagotovila njeno natančnost glede na njeno prvotno zgodbo. Kasneje so sporočili, da bo pisateljica izvršna producentka prihajajoče serije, skupaj s Francesco Gardiner in Markom Mylodom.

Vse odkar so oznanili, da bo avtorica uspešnice sodelovala pri nastajanju nove serije, se ustvarjalci soočajo z nenehnimi negativnimi odzivi. Aprila se je oglasil vodja medijske hiše in izjavil, da njihova odločitev za sodelovanje ni sveža. "Odločitev za sodelovanje z J.K. Rowling za nas ni nova. Poslujemo že 25 let," je izvršni direktor medijske hiše povedal v podkastu The Town in zatrdil, da njena politična stališča ne bodo vplivala na vsebino serije. "Mislim, da je precej jasno, da so to njena osebna politična stališča. Do njih ima pravico," je dejal in dodal: "In če želite razpravljati z njo, lahko to storite na Twitterju."