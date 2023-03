Ameriški politični par Kellyanne in George Conway se po 22 letih zakona ločuje. Spomnimo, zakonca sta se v zadnjih letih v medijih pojavljala predvsem zaradi nasprotnih političnih prepričanj v povezavi z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Republikanec in pravnik George Conway sprva ni skrival navdušenja nad izvolitvijo Donalda Trumpa za predsednika ZDA, do preobrata pa je prišlo, ko je Trump odpustil direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI Jamesa Comeyja, ker slednji ni želel prekiniti preiskave ruskega vmešavanja v volitve leta 2016. Za konservativnega pravnika Conwaya je bila to nezaslišano brezobzirna zloraba pooblastil.