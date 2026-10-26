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Tuja scena

Politični preobrat v Srbiji slavili tudi Severina in Jelena Đoković

Beograd, 26. 10. 2026 09.15 pred 55 minutami 4 min branja 4

Avtor:
K.A.
Hrvatica je delila številne posnetke slavljenja zmage.

Poraz srbskega predsednika Aleksandra Vučića na srbskih parlamentarnih volitvah odmeva širom Balkana, nad zmago Študentske liste pa so navdušeni tudi številni znani obrazi. Svoje veselje nad rezultatom so javno izrazili celo zvezdniki, kot so Severina, Relja Popović, Dragan Bjelogrlić in Jelena Đoković. Mladim so za politični preobrat čestitali.

Rezultati parlamentarnih volitev v Srbiji navdušujejo širšo balkansko regijo. Aleksandar Vučić je po letih nadvlade moral priznati poraz Študentski listi, ki je tako dosegla zgodovinsko zmago. Nad političnim preobratom pa so navdušeni tudi številni znani obrazi, ki so javno izkazali svoje veselje.

Severina je vesela zmage študentov.
Severina je vesela zmage študentov.
FOTO: Instagram

Ena od zvezdnic, ki ob pomembnih dogodkih nikoli ne ostane tiho, je denimo Severina. Ena najbolj vplivnih glasbenic v regiji se je čustveno odzvala na rezultate in na svojih družbenih omrežjih delila posnetke praznovanja z ulic srbskih mest. Pevka, ki je bila v preteklosti tarča političnih pritiskov srbskih oblasti, je ob objavah, ki prikazujejo evforijo mladih volivcev, zapisala močno sporočilo: "Nobena sveča ne gori do zore. Ponosna na vas, študenti!"

Hrvatica je delila številne posnetke slavljenja zmage.
Hrvatica je delila številne posnetke slavljenja zmage.
FOTO: Instagram

Da je imela prav Hrvatica pomembno vlogo pri podpori študentskemu gibanju v zadnjih dveh letih, ni skrivnost. Njene pesmi so namreč postale neuradne himne protestnih shodov po vsej državi. Pevkina 'nastrojenost' proti srbski oblasti ima dolgo zgodovino, vrhunec napetosti pa se je zgodil avgusta 2024, ko so jo več ur zadržali na mejnem prehodu Bajakovo. Policija jo je takrat zasliševala o njenih preteklih javnih izjavah o Srebrenici in drugih političnih temah, kar je sprožilo ostre diplomatske odzive.

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Po tem incidentu je zato kategorično zavrnila nastope v Srbiji pod trenutno vlado, a njena povezanost s srbsko mladino ni zamrla. Že januarja 2025 so študenti med blokado beograjske prometnice Autokomanda množično prepevali njeno pesem Italiana, ona pa jim je odvrnila, da je trdno na njihovi strani. Ob zmagi so jo številni študenti označili na posnetkih slavljenja in zapisali, da se veselijo njenega ponovnega obiska v njihovi domovini, sama pa je to s ponosom delila na svojem Instagramu.

Jelena Đoković je delila posnetke slavljenja.
Jelena Đoković je delila posnetke slavljenja.
FOTO: Instagram

Ne le Severina, svoje navdušenje nad političnim preobratom je javno izrazila tudi Jelena Đoković. Žena legendarnega srbskega teniškega asa je na svojih družbenih omrežjih delila posnetke slavljenja z ulic in kljub temu, da ni zraven pripisala ničesar, je že s samo potezo razkrila, kaj si misli o zmagi študentov. Zakonca Đoković sta prav tako že večkrat javno kritizirala Vučićevo oblast, po finalu odprtega prvenstva Avstralije februarja 2026 pa je Novak celo javno dejal: "Pravica in resnica vedno zmagata. Vztrajajte!"

Relja Popović je objavil zgovorno fotografijo in napis.
Relja Popović je objavil zgovorno fotografijo in napis.
FOTO: Instagram

Od prepoznavnih estradnikov sta svoje mnenje izrazila tudi pevca Relja Popović in Voyage. Prvi je po rezultatih na Instagramu objavil fotografijo murala z znakom pokojnega košarkarskega trenerja Duška Vujoševića in sporočilom: "Vsako zlo se nekoč konča!". Njegov mlajši kolega je objavil fotografijo sebe ob televiziji, na kateri se jasno vidijo rezultati volitev, ob tem pa zapisal, da je Srbija zmagala. Seveda pa ni mogel iz svoje kože in je moral podražiti tudi srbsko starleto Jeleno Karleušo, s katero sta v hudem sporu, ona pa je že večkrat tudi javno izrazila podporo zdaj že nekdanjemu predsedniku Aleksandru Vučiću.

Voyage ni mogel iz svoje kože in je podražil Jeleno Karleušo.
Voyage ni mogel iz svoje kože in je podražil Jeleno Karleušo.
FOTO: Instagram

Z objavo provokativne pesmi z besedilom Nemoj Mile plakati ... so se na družbenih omrežjih oglasili tudi člani skupine Dubioza Kolektiv. Objavo animiranega posnetka, na katerem glavno vlogo igra prav nekdanji predsednik, so pospremili zgolj z zapisom: "Odhaja."

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Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi igralec Dragan Bjelogrlić. Legendarni režiser, ki je zelo priljubljen tudi v Sloveniji, je na Instagramu objavil sporočilo o zmagi in zapisal, da je Srbija zdaj svobodna. Prav zvezdnik je bil eden od ključnih posameznikov, ki se je močno zavzemal za spremembe in državljanske pobude, katerih cilj je prebuditi družbeno zavest. S skupino, ki združuje javne osebnosti, je državljane spodbujal k glasovanju in glasno podpiral mlade kandidate.

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Tiho ni ostal niti Ammar Mešić. Igralec, ki se ga spomnimo kot negativca Bobana iz serije Nemirna kri, je objavil video, kako je praznoval zmago Študentske liste. "Naj ostane zapisano za zgodovino," je zapisal ob videu zvezdnik, ki je v preteklosti zaradi javne kritike Aleksandra Vučića in podpore protestom "Srbija proti nasilju" ostal brez igralskih vlog v Srbiji. Nekaj časa je celo delal v gradbeni industriji, nato pa se je preselil v Zagreb, kjer je nadaljeval svojo igralsko kariero.

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Severina Študentska lista Aleksandar Vučić politični preobrat protesti srbija znani obrazi volitve

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KOMENTARJI4

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Pinokio
26. 10. 2026 09.49
H komu bo pa zdaj hodil Stevanović?
Odgovori
+4
5 1
Grdoba
26. 10. 2026 09.48
To bi morala biti v Sloveniji nepomembna novica ne pa da o srbskih volitvah pišete več kot o slovenskih.
Odgovori
+4
5 1
HitriKrtek
26. 10. 2026 10.10
To mora biti za SLOVENIJO ZELO POMEMBNA novica in prav je tako! Skrajni čas je, da si pravico tako kot srbi vzamemo v svoje roke! Golob & Janša NI IZBIRA!! Potrebujemo politike ki bodo delali za NAŠ NAROD, NAŠO DRŽAVO! Ne za SVOJE ŽEPE in ZA TUJE INTERESE!
Odgovori
0 0
periot22
26. 10. 2026 09.24
Amerika in Bruselj se že veselijo, da so dobili novo možno državo da bo zalagala Ukrajino!
Odgovori
+3
4 1
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