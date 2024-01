Poljub med Timotheejem in Kylie zaigran, opravljali sta ju tudi Taylor in Selena

Paparaci so pozorno spremljali njune poglede in dotike, kamere pa so ujele celo njun poljub. A prav njuno izkazovanje nežnosti je na spletu sprožilo val kritik. Številni so namreč prepričani, da zvezdnika sploh nista par in da naj bi bil njun poljub povsem zaigran. "Njune ustnice se med poljubom niti ne dotaknejo, oprostite, a ne ovržeta obtožb, da sta lažen par," so komentirali številni, ki so njuno skupno pojavljanje označili celo za marketinški trik. Spet drugi se z obtožbami niso strinjali, saj so prepričani, da je ljubezen med njima pristna. "Kako lahko rečete, da nista zaljubljena?" so bili odločni oboževalci dokaj svežega para, ki je bil v javnosti skupaj prvič opažen junija 2023.